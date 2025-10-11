Das ist bislang über das Verschwinden von Kevin Njie bekannt

Kevin Njie (29) wird seit dem 6. Oktober auf der indonesischen Insel Bali vermisst. Zuletzt wurde der ehemalige Too Hot To Handle: Germany-Kandidat im beliebten Mexicola Club im Bereich Canggu/Kuta gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Fünf Tage ohne Lebenszeichen sorgen für große Sorgen – zusätzlich wurde festgestellt, dass Kevins Social-Media-Profile auf Plattformen wie Instagram und TikTok gelöscht oder zumindest deaktiviert sind. Besonders alarmierend ist, dass seine Ex-Freundin Emely Hüffer (29) im Netz eine Vermisstenanzeige veröffentlicht hat, die mit detaillierten Angaben die Suche nach Kevin unterstützen soll.

Die Nachricht von Kevins Verschwinden hat in den sozialen Medien bereits für großes Aufsehen gesorgt. In ihrer Vermisstenanzeige nannte Emely nicht nur das Datum, sondern auch den Ort seiner letzten Sichtung. Der Mexicola Club ist in der Region Canggu ein angesagter Treffpunkt für Touristen und Einheimische. Freunde und Fans äußern ihre Besorgnis über die plötzliche Unerreichbarkeit Kevins, dessen Verschwinden weiterhin ein Rätsel bleibt. Die genauen Umstände, die zu seiner Deaktivierung der Social-Media-Konten geführt haben könnten, sind derzeit nicht bekannt.

Emely hat jüngst auch ihre eigene "Hot Soul"-Podcast-Show in Stuttgart verschoben. Die Influencerin gab auf Instagram an, die ursprünglich für den 11. Oktober angesetzte Veranstaltung aus privaten Gründen absagen zu müssen. Sie betonte: "Wir bemühen uns, euch bald eine Alternative anbieten zu können." Dies nährt die Vermutung, dass sie sich aktiv darum bemüht, bei der Suche nach ihrem Ex-Partner zu helfen. Fans von beiden hoffen inständig auf baldige Klarheit und positive Neuigkeiten.

Anzeige Anzeige

IMAGO / Beautiful Sports Kevin Njie, November 2024

Anzeige Anzeige

Netflix Kevin Njie und Emely Hüffer, "Too Hot to Handle: Germany"-Stars

Anzeige Anzeige