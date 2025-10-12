Simone Lugner erinnert sich an seinem Geburtstag an Richard

Am 11. Oktober wäre Richard Lugner (†91), liebevoll "Mörtel" genannt, 93 Jahre alt geworden. Zu diesem Anlass teilte seine Witwe Simone Lugner auf Instagram eine emotionale Botschaft und erinnerte damit an ihren verstorbenen Ehemann. "Happy Birthday, Richard, da oben. Ich trage dich in meinem Herzen... Und ich vermisse dich", schrieb sie in ihrem Beitrag. Damit zeigte sie nicht nur ihre tiefe Verbundenheit zu dem Unternehmer, sondern auch, wie sehr sie ihn noch immer vermisst. Der Post wurde von vielen kommentiert, zahlreiche Herzen und Beileidsbekundungen fanden sich darunter.

Neben diesen Worten teilte Simone auch eine besondere Erinnerung, die sie stark an ihn denken ließ. Sie beschrieb eine Art "kleinen Überraschungsbesuch", der ihr das Gefühl gab, Richard sei auf gewisse Weise noch präsent. "Dein kleiner Überraschungsbesuch hat mich sehr gefreut. Das war deine Unterschrift, auf 'deiner' Limousine. Dadurch war ein Teil von dir da, ein Teil von dir fährt jetzt noch durch die Straßen", schrieb sie. Diese Anekdote über die Limousine, die einst Richard gehörte, berührte viele ihrer Follower.

Richard Lugner war nicht nur als erfolgreicher Bauunternehmer in Österreich bekannt, sondern auch durch seinen extravaganten Lebensstil und zahlreiche Auftritte in der Öffentlichkeit. Ihre Ehe mit Richard dauerte zwar nur kurz, doch vergessen hat Simone ihn nie. In Interviews sprach sie oft von den besonderen Momenten, die sie auch nach seinem Tod noch mit ihm verbindet. Ihr emotionaler Instagram-Post zeigt nun deutlich: Richard bleibt für sie mehr als nur ein Kapitel der Vergangenheit – er lebt in ihren Erinnerungen weiter.

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

IMAGO / Manfred Siebinger Simone und Richard Lugner, 2024