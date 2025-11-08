Trotz Räumungsklage: Simone Lugner bleibt in Mörtel-Villa

Die juristischen Auseinandersetzungen rund um den Nachlass von Richard Lugner (†91), bekannt als "Mörtel", gehen in eine neue Runde. Diese Woche kam es zum ersten Gerichtstermin in der Räumungsklage der Lugner und Söhne Stiftung gegen seine Witwe Simone Lugner. Die Stiftung fordert, dass Simone das gemeinsame Anwesen verlässt, und verlangt zusätzlich ein Benützungsentgelt von knapp 80.000 Euro rückwirkend für das letzte Jahr, berichtet oe24.at. Im Mittelpunkt des Verfahrens steht die Frage, ob Richard Lugner pflegebedürftig war und ob sich Simone ausreichend um ihn gekümmert hat. Von dieser Entscheidung hängt ab, ob Simone ein lebenslanges Wohnrecht in der Villa erhält oder nicht.

Eine schnelle Einigung ist jedoch nicht in Sicht. Ein weiterer Verhandlungstag wurde für den 19. Dezember angesetzt, doch auch da rechnet man nicht mit einem endgültigen Urteil. Sollte das Gericht zu dem Schluss kommen, dass Simone ihre vertraglichen Pflichten nicht erfüllt hat, müsste sie nicht nur ausziehen, sondern auch die geforderte Summe zahlen. Simone stellt sich jedoch energisch gegen die Vorwürfe. Ihr Anwalt Florian Höllwarth hat angekündigt, im Zweifel bis zum Obersten Gerichtshof zu gehen, um das Wohnrecht seiner Mandantin zu verteidigen. Bis zur endgültigen Klärung des Falls bleibt Simone in der Villa wohnen, was laut ihrem Anwalt auch noch Jahre dauern könnte.

Richard und Simone Lugners Ehe war von öffentlichen Auftritten und medienwirksamen Momenten geprägt. Vor seiner Heirat mit Simone war der Baulöwe bereits für seine wechselhaften Beziehungen und sein Interesse an glamourösen Partnerinnen bekannt. Seine Verbindung zu Simone war keine Ausnahme, sorgte jedoch immer wieder für Schlagzeilen. Die Ehe der beiden endete erst mit Richards Tod, und Simone blieb in der Villa wohnen. Für Simone war der Todestag ihres Mannes von zusätzlichen Belastungen überschattet, als ihr die Räumungsklage zugestellt wurde. Trotz der juristischen Streitereien hält sie daran fest, in dem Zuhause bleiben zu wollen, das sie mit Richard teilte.

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DNFa97oqd8m/?img_index=4 Simone Lugner im August 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021