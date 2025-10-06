Simone Lugners klares Ziel ist finanzielle Unabhängigkeit

In Wien fand kürzlich ein Event statt, das ganz im Zeichen der finanziellen Eigenständigkeit von Frauen stand: Ladies first. Vermögen. Vorsorge. Verantwortung. Zu den prominenten Gästen gehörte auch Simone Lugner. Bei der Veranstaltung sprach die Witwe von Unternehmer Richard Lugner (†91) laut oe24 überraschend offen über ihre Einstellung zu Geld und ihre persönlichen Erfahrungen im Umgang mit Finanzen. "Für mich war es schon immer essenziell, mein Leben eigenständig zu gestalten – unabhängig von einem Mann. Ich möchte nie in einer Partnerschaft finanziell abhängig sein oder erleben, dass jemand die Hand auf der Kasse hat", erklärte sie entschlossen und ermutigte die Anwesenden, ebenfalls Verantwortung für ihre finanzielle Zukunft zu übernehmen.

Simone verriet, dass sie schon nach der Schule entschieden habe, ihren Fokus auf langfristige Finanzplanung zu legen. Bereits zu Beginn ihrer Ehe mit Richard beschäftigte sie sich mit Aktien und Investitionen – ein Thema, bei dem sich das Paar auch gerne austauschte. Ein besonders amüsantes Beispiel: Während Simone auf die damals neue Porsche-Aktie setzte, blieb Richard skeptisch. Als der Kurs schließlich in die Höhe schnellte, konnte er sich seinen Ärger darüber offenbar nicht verkneifen. Für Simone war dieser Erfolg eine Bestätigung ihrer Strategie: "Ich sehe Investments langfristig und spare fleißig!"

Auch beruflich geht es für Simone nun endlich wieder bergauf. So übernahm sie vor wenigen Wochen die Geschäftsführung der Unternehmen "Körperglanz & Shape-Line" in Wien. "Das habe ich im Laufe der Arbeitsjahre gelernt – sprich erst darüber, wenn es tatsächlich eingetroffen ist. Und das war gestern soweit", erzählte die Unternehmerin stolz gegenüber oe24. Mit einer kleinen Einstandsfeier startete sie ihr Abenteuer in einer für sie komplett neuen Branche. "Ich habe generell viel zu lernen, da die Branche für mich neu ist. Aber sehr passend – Selfcare finde ich enorm wichtig", verriet Simone und zeigte sich sichtlich motiviert.

Starpix / Alexander Tuma / ActionPress Simone Lugner, 2025

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, 2021

IMAGO / SEPA.Media Simone Lugner, September 2025