Neubeginn: Simone Lugner startet als Geschäftsführerin durch

Simone Lugner startet einen neuen Lebensabschnitt: Die Witwe von Baulöwe Richard Lugner (†91) übernimmt die Geschäftsführung der Unternehmen "Körperglanz & Shape-Line" in Wien. Nachdem sie bereits in der vergangenen Woche angedeutet hatte, ein konkretes Jobangebot zu haben, erklärt sie nun voller Stolz gegenüber oe24: "Das habe ich im Laufe der Arbeitsjahre gelernt – sprich erst darüber, wenn es tatsächlich eingetroffen ist. Und das war gestern soweit." Bereits am Donnerstag geht es los: Mit einer kleinen Einstandsfeier beginnt ihr Abenteuer in einer für sie neuen Branche.

Bis zum großen Tag steht allerdings noch einiges auf ihrer To-do-Liste: Sie muss die Mitarbeiter kennenlernen, organisatorische Aufgaben erledigen und sich in die Welt der Selfcare einarbeiten. "Ich habe generell viel zu lernen, da die Branche für mich neu ist. Aber sehr passend – Selfcare finde ich enorm wichtig", erklärt Simone freudig. Der Fokus des Unternehmens auf Gesundheit und Wohlbefinden scheint bestens zu ihrer Einstellung zu passen, was sie überzeugt an ihre neue Rolle herangehen lässt.

Doch nicht alles ist eitel Sonnenschein im Leben von Simone. Abseits ihres beruflichen Neustarts gibt es weiterhin Unstimmigkeiten, die sie beschäftigen. So erhielt sie erst im vergangenen Monat eine Räumungsklage, die ihren Wohnsitz infrage stellt. Darüber hinaus muss die 43-Jährige im November erneut vor Gericht erscheinen. Hintergrund der Auseinandersetzung ist ein Streit um einen BMW und einen Schaden von 14.000 Euro, den die Lugner City von ihr fordert. Trotz dieser Herausforderungen blickt Simone optimistisch in die Zukunft und freut sich auf die spannenden Aufgaben, die ihr neuer Job bereithalten wird.

Anzeige Anzeige

IMAGO / SEPA.Media Simone Lugner, September 2025

Anzeige Anzeige

IMAGO / K.Piles Simone und Richard Lugner, Juli 2021

Anzeige Anzeige

https://www.instagram.com/p/DNFa97oqd8m/?img_index=4 Simone Lugner im August 2025

Anzeige