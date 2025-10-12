Tiefe Trauer: Guter Freund von Carmen Geiss ist gestorben

Carmen Geiss (60) trauert um einen langjährigen Freund und Wegbegleiter: Patrice de Colmont, der Betreiber des berühmten "Le Club 55" in Saint-Tropez, ist am 11. Oktober 2025 im Alter von 77 Jahren nach langer Krankheit verstorben. Diese traurige Nachricht teilte die Unternehmerin und TV-Bekanntheit mit ihren Fans auf Instagram. In ihrem Beitrag erinnert sich Carmen an die über 30 Jahre lange Freundschaft und die vielen herzlichen Begegnungen mit Patrice. "Manchmal hält das Leben Momente bereit, die uns das Herz brechen", schrieb sie und bedankte sich für seine stets offenen Arme und die besondere Atmosphäre, die er in seinem exklusiven Strandclub geschaffen hatte.

Das "Le Club 55", das bereits 1955 ins Leben gerufen wurde, galt lange Zeit als magischer Anziehungspunkt für internationale Prominenz. Stars wie Brigitte Bardot, die während ihrer Dreharbeiten in der Region die Entstehung des Clubs inspiriert hatte, sowie Kate Moss, Jack Nicholson und Jeff Bezos genossen hier das besondere Ambiente. Patrice hatte die Leitung des Clubs nach seinen Eltern übernommen und führte ihn über Jahrzehnte mit Leidenschaft. Carmen hofft, dass seine Tochter Camy diese Tradition mit ebenso viel Herzblut weiterführen wird. In ihrem Social-Media-Beitrag verabschiedete sie sich von Patrice auch auf Französisch und schrieb, sein Vermächtnis werde stets beim "Le Club 55" lebendig bleiben.

Für die 60-Jährige sind es derzeit ohnehin bewegende Zeiten. Die Reality-TV-Darstellerin erholt sich aktuell noch von den Strapazen einer schweren Operation. Aufgrund einer Kopfverletzung hatte sie sich kürzlich einem Eingriff unterziehen müssen und zeigt sich aktuell bestrebt, wieder Kraft zu tanken. Unterstützt wird sie hierbei immer wieder von ihrer Familie, mit der sie seit Jahren das Rampenlicht teilt. Die Freundschaft zu Patrice und der "Le Club 55" war für Carmen ein fester Bestandteil ihres Lebens und ein Ort, den sie häufig mit ihrem Mann Robert und den gemeinsamen Töchtern besuchte, um unvergessliche Momente zu schaffen.

Instagram / carmengeiss Realitystar Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Patrice de Colmont, Gastronom aus Saint-Tropez

