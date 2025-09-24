Carmen Geiss macht ihren Hatern nach Hirn-OP eine Ansage

Carmen Geiss (60) versetzte ihre Fans am Montag in Sorge. Die TV-Bekanntheit berichtete auf Instagram von einem heftigen Hämatom, das eine Operation nötig machte. Nun meldet sie sich erneut aus dem Krankenbett und beweist, dass sie auch in einer solch schwierigen Situation zu Scherzen aufgelegt ist. Zu einem Foto des Pflasters an ihrem Kopf schreibt die Frau von Robert Geiss (61): "Für meine Hater gibt es auch gute Nachrichten: Die Ärzte haben mir ein kleines Upgrade ins Gehirn eingespielt – angeblich laufe ich jetzt endlich mal normal. Na, wir werden sehen..."

Die Verletzung hatte sich Carmen durch einen Sturz von einer Treppenstufe zugezogen. "Bei mir wurde ein zehn Zentimeter langes und elf Millimeter breites Hämatom am Gehirn festgestellt", erklärte die 60-Jährige Anfang der Woche auf Social Media. Sie zeigte sich zuversichtlich, dass das medizinische Personal die Problemstelle behandeln können würde. Zuspruch erhielt sie dabei unter anderem von ihrem Mann Robert. "Alles wird gut, mein Schatz! Wir lieben Dich! Du hast im Leben schon so viel geschafft und das wirst du auch hinter dir lassen. Komm schnell wieder nach Hause, wir brauchen dich hier."

Während sich Carmen langsam von dem operativen Eingriff erholt, scheinen ihre Töchter Davina (22) und Shania Geiss (21) das Leben in vollen Zügen zu genießen. Die Schwestern ließen sich am Wochenende beim Münchner Oktoberfest blicken und feierten den Wiesn-Auftakt im exklusiven "Kufflers Weinzelt" inmitten einer fröhlichen Freundesrunde. Auf die Frage, warum die berühmten Eltern diesmal nicht dabei sind, ließen Davina und Shania gegenüber Bild verlauten: "Mama und Papa hatten keine Lust in diesem Jahr. Aber wir. Und Papa meinte: 'Wenn ihr gehen wollt, geht.'"

Instagram / carmengeiss Realitystar Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im Krankenhaus, September 2025

Instagram / davinageiss Davina Geiss auf dem Oktoberfest 2025

