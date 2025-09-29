Nach Operation am Gehirn: Carmen Geiss zeigt ihre Kopfnarbe

Nach einer beunruhigenden Zeit meldet sich Carmen Geiss (60) bei ihren Fans. Die Unternehmerin musste sich vor wenigen Tagen einer Operation am Gehirn unterziehen, bei der ihr ein durch einen Sturz verursachtes Hämatom entfernt wurde. Auf Instagram gibt sie nun ein kleines Update. "Fünf Tage wieder zu Hause und OP erfolgreich überstanden", schreibt sie zu einer Reihe von Bildern, auf denen unter anderem auch die mehrere Zentimeter lange Narbe an ihrem Kopf zu sehen ist.

Aber Achtung – der Anblick ist nichts für schwache Nerven! Die 60-Jährige ließ es sich nämlich auch nicht nehmen, ein Video vom Fädenziehen zu teilen. Nur wenige Tage nach der Operation in der neurochirurgischen Klinik der LMU München wirkt sie schon wieder ziemlich munter. Trotzdem steht nach dieser Tortur aber erst mal Erholung auf dem Programm! "Mein persönliches Luxus-Programm – Gesichtsmaske auf, Kerzen an und einfach mal nichts tun", schwärmt sie. Eine Auszeit, die sich die Millionärin nach der Aufregung der vergangenen Tage definitiv verdient hat.

Dass die Verletzung an ihrem Gehirn – die unentdeckt schwere Folgen hätte haben können – so schnell behandelt wurde, hat Carmen niemand Geringerem als ihrer Tochter Davina zu verdanken. Als sie nach einem Sturz unter mysteriösen Kopfschmerzen und Schwindel litt, verzichtete Carmen nämlich darauf, direkt einen Arzt aufzusuchen. Die 22-Jährige erkannte – mithilfe von ChatGPT – den Ernst der Lage und schickte ihre Mama zu einer Untersuchung.

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Carmen Geiss im September 2025

Instagram / carmengeiss Davina Geiss mit ihrer Mutter Carmen Geiss