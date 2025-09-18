"Unter uns": Paco und Britta im wahren Leben ein Dream-Team

Die Schauspieler Miloš Vuković (44) und Tabea Heynig (55) sorgen derzeit mit ihren Rollen Paco und Britta bei Unter uns für reichlich Gesprächsstoff. Während die Beziehung ihrer Figuren auf dem Bildschirm von Reibereien und Unsicherheiten geprägt ist, bilden die beiden hinter der Kamera ein eingespieltes Team. "Wir nehmen unseren Job sehr ernst und überlegen immer, wie wir die Szenen noch besser machen können", erklärt Tabea im Gespräch mit RTL. Ihr Serienkollege Miloš gibt zu, dass Paco trotz des Erfolgs der gemeinsamen Turnhalle noch Schwierigkeiten hat, Britta vollkommen zu vertrauen: "Ganz tief drin mag Paco Britta aber auch mit all den Reibereien."

In der Serie sorgt Brittas Leidenschaft für Merchandising immer wieder für Aufregung, insbesondere als sie ohne Pacos Wissen eine eigene Kollektion für ihre "Turnhalle Deluxe" entwirft. Doch nicht nur Britta hat ein Faible für Extravaganzen, auch Tabea selbst sammelt ungewöhnliche Dinge: Reserviert-Schilder! Ihre Sammelleidenschaft begann spontan, nachdem sie in einem Restaurant auf solche Schilder gestoßen war, obwohl ihr zuvor erklärt wurde, dass man dort keine Tische reservieren könne. "Ich dachte mir, wollen wir doch mal sehen, ob der Tisch hier noch reserviert ist", beschreibt sie schmunzelnd die Situation.

Die Verbindung der beiden Schauspieler geht über ihre gemeinsame Arbeit hinaus. Auch privat verstehen sich Miloš und Tabea blendend, was nicht zuletzt ihre Sympathie und Spielfreude in "Unter uns" widerspiegelt. Der Erfolg ihrer Figuren und die ungewöhnlichen Facetten, die sie einbringen, machen das Duo zum möglichen neuen Dream-Team der Serie. Wer nicht warten kann, wie es bei Paco, Britta und der Turnhalle weitergeht, hat auf RTL+ die Möglichkeit, die Episoden schon vor der TV-Ausstrahlung zu sehen.

Getty Images Tabea Heynig, Schauspielerin

RTL / Stefan Behrens Lars Steinhöfel und Miloš Vukovic, "Unter uns"-Schauspieler

RTL / Bernd Jaworek Timothy Boldt, Alexander Milo, Lars Steinhöfel, Milos Vukovic und Ben Heinrich, "Unter Uns"-Stars