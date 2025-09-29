Neuzugang bei "Unter uns": Er spielt Patrizias Jugendliebe

Guido Broscheit (57) sorgt für frischen Wind in der Schillerallee! Der Schauspieler, der bereits in der RTL-Serie Alles was zählt zu sehen war, übernimmt ab Folge 7735 die Rolle des Jori Jansen in der beliebten Daily Unter uns. Ab dem 27. Oktober 2025 wird er bei RTL zu sehen sein, schon ab dem 20. Oktober auf RTL+. Jori ist nicht nur die Jugendliebe von Patrizia Neumann-Goldberg, gespielt von Miriam Lahnstein (51), sondern trägt auch ein schwerwiegendes Geheimnis mit sich: Er ist der Vater von Stella, verkörpert von Bettine Langehein, wovon sie bislang nichts ahnt.

Den Weg in die Schillerallee findet Jori durch eine List von Ringo und Easy, die ihn nach Deutschland locken. "Die Fans dürfen sich auf eine emotionale Reise in die Vergangenheit freuen", verriet Guido im Interview mit dem Sender. Seine Ankunft verspricht nicht nur zahlreiche überraschende Wendungen und Spannung, sondern auch ein Wiedersehen mit alten Erinnerungen und aufgewühlten Gefühlen. Wie wird Patrizia auf ihre einstige Liebe reagieren, und was geschieht, wenn die Wahrheit über Joris väterliche Rolle ans Licht kommt? Eines steht fest: Die Zuschauer können sich auf einige dramatische Momente gefasst machen.

Mit der Rolle des Jori übernimmt Guido Broscheit einen Charakter, der ihn auf Anhieb faszinierte. "Jori ist ein unabhängiger Freigeist mit natürlicher Autorität und einem klaren moralischen Kompass", beschreibt der Schauspieler die Figur. Diese Eigenschaften kombiniert mit seiner risikofreudigen Natur und seiner kompromisslosen Liebe machen Jori zu einem spannenden Neuzugang in der Schillerallee, ist sich der 57-Jährige sicher.

Guido Broscheit, Schauspieler

Miriam Lahnstein, "Unter uns"-Bekanntheit

Guido Broscheit im Februar 2025

