Trotz Promi-Romanzen: Darum war Diane Keaton nie verheiratet

Die vielfach ausgezeichnete Schauspielerin Diane Keaton (79) ist gestern in Kalifornien verstorben. Zu Lebzeiten feierte die Hollywoodlegende ihre Unabhängigkeit: Trotz hochkarätiger Beziehungen, unter anderem zu Al Pacino (85), Warren Beatty (88) und Woody Allen (89), entschied sie sich bewusst gegen die Ehe. "Ich bin wirklich froh, dass ich nicht geheiratet habe, und ich bin sicher, sie sind es auch", sagte sie 2019 im Interview mit dem Magazin People. Schon in ihrer Jugend spürte die "Vater der Braut"-Darstellerin, dass ein Leben als Ehefrau nicht ihrem Wunsch entsprach.

Auch ohne Trauschein blieb ihr Leben erfüllt, vor allem durch die Kinder, die sie im Alter von 50 Jahren adoptiert hatte: Tochter Dexter, heute 29, und Sohn Duke, 25. Die Oscar-Preisträgerin gestand, dass Mutterschaft nie ein überwältigender Wunsch war, sondern vielmehr ein Gedanke, der reifen musste. Gegenüber Ladies' Home Journal erklärte sie einst, dass sie sich nie darauf vorbereitet gefühlt habe, Mutter zu werden, es aber letztlich als einen wichtigen Schritt empfunden habe. Ihre Kinder zog sie als alleinerziehende Mutter groß und sorgte trotz ihres prominenten Status dafür, dass sie weitgehend abseits der Öffentlichkeit aufwuchsen.

Immer wieder scherzte Diane in der Vergangenheit über ihren Status als Dauersingle. Sie bezeichnete sich selbst als "zu eigenartig" für eine langfristige Beziehung, betonte aber, dass sie damit nicht unzufrieden sei. In einem Interview mit AARP im Jahr 2023 schloss sie für sich selbst aus, in ihrem Leben noch einmal zu daten. "Äußerst unwahrscheinlich. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass mich jemand angerufen und gesagt hätte: 'Hier ist Soundso, ich würde gerne mit dir ausgehen'", scherzte sie.

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"

Pierre Manevy / Getty Images Woody Allen und Diane Keaton, 1970

IMAGO / APress Diane Keaton und ihre Kinder Duke und Dexter im Jahr 2018