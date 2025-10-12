Steve Martin trauert um seinen Co-Star Diane Keaton (†79)

Hollywood trauert um Diane Keaton (79): Die Schauspielerin, bekannt aus Klassikern wie "Der Pate" und "Annie Hall", verstarb am 11. Oktober im Alter von 79 Jahren. Steve Martin (80), ihr Filmpartner aus den Kult-Komödien "Vater der Braut" und "Vater der Braut II", widmete ihr auf Instagram emotionale Worte. Neben einem Schwarz-Weiß-Foto von Diane zitierte er eine ihrer berühmten Zeilen aus "Annie Hall": "La dee da, la dee da." Bereits Stunden zuvor hatte die Familie der Schauspielerin den Tod bestätigt und um Privatsphäre gebeten.

Die Zusammenarbeit zwischen Diane Keaton, Steve Martin und Martin Short (75) wurde mit der Filmreihe "Vater der Braut" zur Hollywood-Legende. Steve und Diane spielten ein Ehepaar, das sich liebevoll, aber auch chaotisch durch die Herausforderungen der Hochzeitsvorbereitungen ihrer Tochter kämpft. Martin Short sorgte als exzentrischer Hochzeitsplaner mit seinem unverwechselbaren Humor für zusätzliche Lacher und unvergessliche Szenen. Die Chemie zwischen den drei Stars machte die Filme zu zeitlosen Klassikern und verhalf ihnen zu einem festen Platz im Herzen der Fans.

Privates Glück fand Diane Keaton selbst nie durch eine Ehe, dafür aber in einer erfüllten Karriere und ihren beiden Adoptivkindern. Ihre einzigartige Persönlichkeit und ihr Humor prägten nicht nur ihre Beziehungen zu Kollegen, sondern auch das Bild, das die Öffentlichkeit von ihr hatte. Kollegen wie Kimberly Williams-Paisley (54) äußerten sich über die Zusammenarbeit begeistert. Kimberly schrieb unter einem Post, der Dianes Tod bekanntgab: "Das bricht mir das Herz. Mit Diane zu arbeiten, wird immer ein Highlight meines Lebens bleiben." Diane bleibt nicht nur durch ihre Filme, sondern auch durch ihre charmante und witzige Art in Erinnerung.

Getty Images Steve Martin, Diane Keaton, Martin Short im Juni 2017 in Kalifornien

Getty Images Diane Keaton bei der Annual Lacma Art+Film Gala 2021

Getty Images Diane Keaton bei der Premiere von "Mack And Rita"