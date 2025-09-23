"Bauer sucht Frau International"-Herbert hat geheiratet

Herbert Köneke, bekannt aus der Kuppelshow Bauer sucht Frau International, hat sich getraut: Der Westernstadt-Besitzer hat seiner Partnerin Annett das Jawort gegeben. "Ich habe meine Traumfrau gefunden. Und wir gehen nun unseren Weg gemeinsam als Ehepaar", verriet er stolz in einem Interview mit Neue Woche. Die Trauung fand in seiner spektakulären Westernstadt in Ungarn statt, wo das Paar im Wild-West-Stil eine unvergessliche Feier organisierte. Herbert überraschte seine Angetraute, indem er auf einem weißen Schimmel den Weg zum Traualtar beschritt. Der 59-Jährige hatte sich zuvor an eine alte ungarische Tradition gehalten und offiziell bei Annetts Eltern um ihre Hand angehalten.

Nach einer romantischen Zeremonie wurde ausgelassen in Herberts Westernstadt "Nemesvita" gefeiert. Eine Sause, bei der Freunde und prominente Weggefährten des Realitystars zugegen waren. Zu den Gästen zählten unter anderem Bio-Bauer Gottfried aus der Staffel von 2014 und Bauer Michael, der ebenfalls 2021 Teil der Show war. Viele der Anwesenden trugen stilechte Cowboy-Hüte, um das Ambiente der Western-Hochzeit zu unterstreichen. Bereits einige Tage vor der Trauung sorgte Annetts Schwester für ein Highlight, indem sie beiden eine Überraschungsfeier anlässlich Herberts Junggesellenabschied organisierte.

Herbert nahm 2021 an "Bauer sucht Frau International" teil und hatte dort zunächst seine damalige Hofdame Petra kennengelernt. Die übersiedelte sogar in seine Westernstadt, doch nach einem Jahr ging die Beziehung in die Brüche. Kurz darauf trat Annett in Herberts Leben, und ihre Liebe nahm schnell an Fahrt auf. Schon früh zeigte der 59-Jährige öffentlich, wie glücklich er über diese neue Verbindung ist. Annett und er ließen sich sogar Partner-Tattoos stechen, um ihre Zuneigung füreinander zu besiegeln. Auf dieser Liebesbasis stand somit auch der Hochzeit im Wild-West-Stil nichts mehr im Wege.

Instagram / herbert_bsf_2021 Herbert Köneke und seine Ehefrau Annett, September 2025

Instagram / herbert_bsf_2021 Herbert Köneke und seine Ehefrau Annett mit der Hochzeitsgesellschaft, September 2025

Instagram / herbert_bsf_international_2021 "Bauer sucht Frau International"-Herberts Liebestattoo