Hochzeitsreise ohne Kids: Zico Banach erklärt Entscheidung

Zico Banach (34) und Pia Tillmann (39) haben vor kurzem erneut den Schritt vor den Traualtar gewagt und ihre Liebe mit einer zweiten Hochzeit gekrönt. Nun stehen die beiden vor den Planungen ihrer Hochzeitsreise, die jedoch nicht bei allen Fans auf Begeisterung stößt. Der Grund: Das frischvermählte Paar kann sich vorstellen, die Reise ohne seine Kinder anzutreten. Zico ließ einen negativen Kommentar in seiner Instagram-Story jedoch nicht unkommentiert: "Wir waren den ganzen Sommer jeden Tag 24/7 mit unseren Kindern und ich glaube, dass es uns zusteht, eine Hochzeitsreise zu machen, die jetzt tatsächlich eher spontan entstanden ist."

Zico erklärte, dass ursprünglich ein beruflicher Termin geplant war, der sich jedoch unerwartet zerschlug. Stattdessen habe das Paar entschieden, die Hochzeitsreise, die ursprünglich für nächstes Jahr vorgesehen war, vorzuziehen: "Dadurch, dass das jetzt wegfällt, machen wir einfach unsere Hochzeitsreise, die wir eigentlich nächstes Jahr machen wollten. Ich glaube nicht, dass da irgendwas dran verwerflich ist."

Die Beziehung von Zico und Pia steht von Beginn an im Rampenlicht, und beide teilen regelmäßig Einblicke in ihr Leben auf Social Media. Die Liebe zu ihren Kindern und das Familienleben scheinen den beiden sehr wichtig zu sein, doch sie betonen auch immer wieder, wie essenziell Zeit zu zweit für eine Ehe ist.

Instagram / zicoriccardo Zico Banach und Sohn Pepe Moe im August 2024

Instagram / piatillmann Pia Tillmann und Zico Banach, September 2025

Instagram / piatillmann Zico Banach und Pia Tillmann mit Söhnchen Pepe