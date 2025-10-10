Cruz' Freundin drückt Bewunderung für Victoria Beckham aus

Jackie Apostel, die Freundin von Cruz Beckham (20), hat ihre Bewunderung für dessen Mutter Victoria Beckham (51) öffentlich gemacht. Anlässlich der Premiere der neuen Netflix-Dokumentation "Victoria Beckham" in London teilte sie auf Instagram eine Hommage an die Designerin. "Wir alle bewundern dich sehr", begann die Sängerin und erwähnte, wie beeindruckend es sei, dass Victoria trotz aller Herausforderungen stets ein positives Licht für ihr Umfeld sei. In ihrem Beitrag lobte sie Victorias Energie, Warmherzigkeit und ihren unermüdlichen Einsatz für die Familie.

Jackie hebt in ihrem Beitrag hervor, wie sehr sie Victorias positive Einstellung bewundert: "Deine Widerstandsfähigkeit und dein Tatendrang sind inspirierend." Zu ihren Worten postete Jackie ein Gruppenfoto, das die Beckham-Familie – ohne den ältesten Sohn Brooklyn Beckham (26) und dessen Ehefrau Nicola Peltz (30) – vereint auf dem roten Teppich bei der Premiere der Doku zeigt. Jackie betonte in ihrem Beitrag auch, wie stolz sie sei, dass die Dokumentation Victorias intelligente und humorvolle Seite zeige. Victoria bedankte sich, indem sie den Post mit zwei Herz-Emojis kommentierte.

Für Jackie ist es nicht das erste Mal, dass sie öffentlich hinter der Beckham-Familie steht. Erst vor Kurzem verteidigte sie ihre Beziehung zu Cruz gegen Kritik in den sozialen Medien und stellte klar, wie humorvoll, reif und fürsorglich Cruz sei, was für sie den Altersunterschied irrelevant mache. Jackie scheint sich in der Familie Beckham gut aufgehoben zu fühlen, denn sie erscheint regelmäßig an der Seite ihres jüngeren Partners. In der Vergangenheit zeigte sich das Paar gemeinsam bei verschiedenen Familienveranstaltungen, darunter auch bei Victorias Mode-Events.

Getty Images Victoria und Cruz Beckham im Februar 2024

Instagram / jackie.apostel Cruz Beckham und Jackie Apostel, November 2024

Instagram / victoriabeckham Die Beckham-Familie im März 2025