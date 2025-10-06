Victoria Beckham deutet Herzschmerz wegen Sohn Brooklyn an

Die Fehde mit ihrem ältesten Sohn Brooklyn (26) scheint Victoria Beckham (51) sehr zu belasten. Das lässt die Designerin jetzt bei der Pariser Fashion Week durchblicken. Im Interview mit Sunday Times wurde sie nach ihrer Meinung zur Oasis-Reunion gefragt – der jahrzehntelange Zwist der Gallagher-Brüder ist berühmt-berüchtigt. Victorias erster Gedanke galt der Mutter der beiden: "Ich denke einfach, dass ihre Mutter so glücklich sein muss. Es muss wirklich schwer gewesen sein, dass die Jungs all die Jahre nicht miteinander gesprochen haben." Gut möglich, dass die Britin sich hier an ihre eigene familiäre Situation erinnert fühlte, denn das angespannte Verhältnis mit Brooklyn soll mit einer Auseinandersetzung mit seinem Bruder Romeo (23) angefangen haben.

Victoria kam auch auf ihre eigenen Kinder zu sprechen, verlor aber kein Wort über Brooklyn. "Harper ist 14 und wohnt daher zu Hause – ebenso wie Cruz, der 20 ist. Ich sehe beide jeden Tag. Romeo wohnt nicht zu Hause, daher sehe ich ihn etwas seltener", erzählte sie von ihrer Beziehung zu ihrem Nachwuchs. Dass Brooklyn aktuell Abstand zu seiner Familie hält, wurde in den vergangenen Wochen immer deutlicher. Er fehlte bei gleich mehreren wichtigen Events, wie unter anderem der Vorstellung von Victorias Frühjahrs- und Sommerkollektion. Normalerweise zeigte der Beckham-Clan sich bei solchen Veranstaltungen immer als Einheit und unterstützte sich gegenseitig.

Angefangen hatte alles bereits vor einigen Monaten, als Brooklyn und Romeo sich wegen Romeos mittlerweile Ex-Freundin Kim Turnbull stritten. Weil diese wohl auch mal eine Romanze mit dem ältesten Beckham-Spross hatte, zweifelte dieser an ihren Absichten. Auch wenn die beiden jetzt kein Paar mehr sein sollen, schaukelte sich der Streit in der ganzen Familie hoch, weshalb Brooklyn und seine Frau Nicola Peltz-Beckham (30) es vorzogen, auch bei wichtigen Familienevents nicht zu erscheinen. Unter anderem verpassten sie Papa Davids 50. Geburtstag. Im Netz ging der 26-Jährige ebenfalls auf Distanz und entfolgte seinen beiden Brüdern. Eine Versöhnung scheint derzeit also kaum in Sicht.

Getty Images Victoria Beckham im Februar 2024

Getty Images David und Victoria Beckham mit ihren Kindern

Instagram / brooklynpeltzbeckham Nicola Peltz-Beckham und Brooklyn Peltz-Beckham im Oktober 2024