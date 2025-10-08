Nach Munkeleien: Erstes Sommerhaus-Paar bestätigt Trennung

Das Liebes-Aus ist offiziell: Sarah Joelle Jahnel (36) hat sich von ihrem Partner Ersin getrennt. Nachdem in den vergangenen Tagen immer wieder Gerüchte kursierten, dass es zwischen dem Reality-TV-Star und seinem Freund kriselt, bestätigt Sarah Joelle nun den endgültigen Schlussstrich. Auf die Nachfrage eines Fans auf Instagram, ob die beiden noch ein Paar seien, antwortete die TV-Bekanntheit offen, dass sie sich aufgrund von Ersins Untreue getrennt habe.

"Nachdem circa fünf Frauen nach dem Sommerhaus um die Ecke gekommen waren, die alle schon Verkehr mit Ersin hatten, als ich auf Mallorca war, habe ich dann auch endlich die Kraft gefunden, mich zu trennen", stellte Sarah Joelle nachdrücklich klar. Derzeit sind die beiden noch gemeinsam in der TV-Show Das Sommerhaus der Stars zu sehen, in der sie sich bei gemeinsamen Challenges als Paar behaupten mussten.

Schon im Sommerhaus war die Stimmung zwischen den beiden angespannt. Ein kleiner Auslöser sorgte direkt nach dem Einzug für ersten Ärger: Ersin ritzte ihre Namen in eine Holzschachtel, machte dabei allerdings einen peinlichen Fehler und schrieb "Sara" statt "Sarah". Die Sängerin reagierte darauf sichtlich verärgert und kommentierte nur: "Hammerhart". Trotz Ersins erklärendem Versuch, dass er den Namen nicht zu Ende geschrieben habe, blieb die Atmosphäre frostig. Ein weiterer Streit brachte das Fass für die Sängerin dann zum Überlaufen. "Ich bin an dem Punkt angekommen, wo ich merke, das ist es nicht mit ihm", stellte sie resigniert fest. Dass Sarah dann vor wenigen Tagen Ersin als ihren Ex bezeichnete, brachte viele Fans zu der Erkenntnis, dass die beiden getrennte Wege gehen.

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Die "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025

Anzeige Anzeige

RTL / Stefan Gregorowius Ersin und Sarah Joelle Jahnel im Sommerhaus 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel, Realitystar