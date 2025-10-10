"Kaputt": Cecilia Asoros hartes Urteil über Sommerhaus-Edda

Cecilia Asoro (29) hat kein Blatt vor den Mund genommen, als sie im Interview mit Promiflash über die Das Sommerhaus der Stars-Kandidaten Edda Pilz und Michael Klotz sprach. Die Reality-TV-Darstellerin zeigte wenig Verständnis für die Beziehung des Paares, das in der Show immer wieder für Unruhe sorgt. "Edda und Micha, die sind ja schon als kaputtes Paar da reingegangen", erklärte Cecilia im Gespräch. Mit ihrer harschen Kritik ließ sie keinen Zweifel daran, dass sie die Teilnahme von Edda und Michael kritisch sieht.

Vor allem gegenüber Edda wurde die ehemalige Teilnehmerin deutlich. Sie attestierte ihrer Kollegin fehlende Selbstliebe und legte nahe, dass dies nicht nur die Dynamik im Sommerhaus beeinflusst habe, sondern auch auf persönliche Probleme hindeutet. Cecilia betonte: "Edda ist sehr kaputt. Also auch Selbstliebe fehlt ihr total. Sie hat sich [mit der Show] keinen Gefallen getan." Ihrer Meinung nach konnte Edda im Sommerhaus keine positive Seite von sich zeigen, was möglicherweise das Bild, das die Zuschauer von ihr haben, negativ beeinflusst haben könnte.

Cecilia hat sich selbst durch mehrere Reality-TV-Projekte einen Namen gemacht und kennt die Herausforderungen, die mit solcherart Formaten einhergehen. Privates wird vor laufenden Kameras öffentlich verhandelt, was besonders für Paare oft zur Zerreißprobe wird. Eddas und Michaels Probleme während der Show scheinen sie darin bestätigt zu haben. Wie Edda und Micha es finden, dass die 29-Jährige so ein hartes Urteil über sie fällt, bleibt abzuwarten.

Collage: Imago, Instagram / edda.elisa Cecilia Asoro und Edda Pilz als Collage

Instagram / edda.elisa Edda Pilz, Influencerin

RTL Michael Klotz und Edda Pilz im Sommerhaus der Stars 2025