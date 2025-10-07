Sommerhaus-Silva bezeichnet Jochen Horst als "Psychopath"

Nach dem Saufgelage im Sommerhaus der Stars, bei dem die Situation zwischen Silva Gonzalez (46) und Dennis Lodi eskalierte, begann der nächste Morgen fast gesittet. Allgemein herrschte Katerstimmung, und Silva suchte in der aktuellen Folge der Realityshow die Ruhe im Pavillon. Schauspieler Jochen Horst (64) nutzte die Gelegenheit und versuchte, dem Partysänger in einem Vieraugengespräch klarzumachen, dass er mit seinen Beleidigungen in Richtung Dennis über das Ziel hinausgeschossen habe: "Du hast ordentlich Schaden angerichtet." Bei der Aussage brannte Silva erneut eine Sicherung durch. Er fühlte sich offenbar angegriffen und wetterte: "Dann ist das halt so. Es muss halt raus, Jochen. Du bist hier gar nicht in der Position wie ich. [...] Es ist leicht zu reden. Du sitzt da schön entspannt in deinem Hollywoodhemd und hast leicht reden. Deswegen ist es Quatsch, was du sagst." Obwohl Jochen ruhig bleibt, flüchtet Silva aus der Situation und bezeichnet seinen Konkurrenten im Weggehen noch als "Psychopath".

Jochen scheint Silvas Äußerung nicht weiter persönlich zu nehmen. Etwas ist ihm aber dennoch klar geworden: "Silva hat ein Problem mit Wut. Und das zeigt sich in manchen Situationen halt auch ohne Alkohol." Tatsächlich scheint Silva sich erneut in die Situation reinzusteigern. Für ihn ist die Allianz beendet, wie er seinen Mitstreitern Tommy Pedroni (30) und Marvin Kleinen mitteilt. Damit scheint Silva sich und seine Frau Stefanie Schanzleh nun als Einzelkämpfer zu sehen. Denn aus ihrer Allianz waren nur noch Jochen und seine Partnerin Tina übrig. Ihre anderen beiden Verbündeten, Influencer Ryan Wöhrl und Freundin Lina, mussten das Format zuletzt nach einer verlorenen Exit-Challenge verlassen.

Der Streit mit Dennis war der bisherige Gipfel im diesjährigen Sommerhaus. Zwar kriselte es vorher schon immer mal wieder, aber so heftig wie an dem Abend krachte es bisher noch nicht. Ein entscheidender Faktor war der Alkohol, denn sowohl Dennis als auch Silva gönnten sich an dem Abend das ein oder andere Gläschen. Nach der Ausstrahlung ging der Streit bei Instagram weiter. Offenbar alkoholisiert postete der 46-Jährige eine Story, in der er den Realitystar unter anderem als "Schw*chtel" und als "H*rensohn" bezeichnete. Dennis drohte daraufhin mit rechtlichen Konsequenzen. Nicht einmal 24 Stunden später stellten Silva und Stefanie ein Reel online, indem er sich erklärte: "Das war echt beschissen von mir, ich habe mich von den Emotionen leiten lassen, habe sehr viel Alkohol getrunken. Und in diesem Suffkopf habe ich dann leider so eine Sche*ße von mir gegeben. Dafür möchte ich mich noch mal entschuldigen."

IMAGO / Future Image, Revierfoto / ActionPress Collage: Silva Gonzalez und Jochen Horst

RTL Jochen Horst im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Silva Gonzalez, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer 2025