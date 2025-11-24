Heiraten Zooey und Jonathan Scott etwa an Weihnachten?

Jonathan Scott (47) hat im Gespräch mit People verraten, dass eine Hochzeit mit Weihnachtsmotto für ihn und seine Verlobte Zooey Deschanel (45) ausgeschlossen ist. Obwohl beide bekennende Fans der Weihnachtszeit sind und ihr Haus in Los Angeles alljährlich festlich dekorieren, möchten sie dieses Thema für ihren großen Tag außen vor lassen. "Es gibt etwas Magisches an Weihnachten, und das sollte so bleiben", erklärte Jonathan. Der Reality-TV-Star und die Schauspielerin sind seit August 2023 verlobt, Jonathan hatte damals in Schottland um Zooeys Hand angehalten.

Auch nach über zwei Jahren gibt es noch keine festen Pläne für die Hochzeitsfeier. "Es muss ein warmes und intimes Ereignis werden, aber wir wissen bisher weder wann noch wo", verriet Jonathan weiter. Grund dafür sei vor allem ihr voller Alltag: Zooey teilt mit ihrem Ex-Mann Jacob Pechenik zwei Kinder, die zehnjährige Elsie und den achtjährigen Charlie, und zusammen mit Jonathan widmet sie sich aktuell intensiv ihren Familienaktivitäten. Die bevorstehende Hochzeit soll außerdem "bedeutungsvoll" sein und im Kreise ihrer engsten Freunde und Familie gefeiert werden.

In den vergangenen Monaten lag der Fokus des Paares hauptsächlich auf gemeinsamen Reisen und Familienzeit. Die beiden verbrachten unvergessliche Tage in Italien und Frankreich, wo sie etwa am Strand entspannten und neue Erinnerungen mit Elsie und Charlie sammelten. "Wir haben einfach so viel Spaß gehabt, dass wir noch nicht dazu gekommen sind, etwas zu planen", schwärmte Jonathan damals gegenüber People. Die Schauspielerin und der Reality-TV-Star genossen es offensichtlich, die kleinen Momente des Lebens zu zelebrieren, anstatt sich von Hochzeitsvorbereitungen stressen zu lassen.

Anzeige Anzeige

Imago Bei den SAG Awards: Zooey Deschanel und Jonathan Scott auf dem Roten Teppich in Los Angeles

Anzeige Anzeige

Imago Zooey Deschanel und Jonathan Scott bei der SNL50 Anniversary Show im 30 Rockefeller Plaza in New York

Anzeige Anzeige

Imago Jonathan Scott und Zooey Deschanel bei der Premiere von The Simpsons O C™Mon All Ye Faithful im El Capitan Theatre in Los Angeles