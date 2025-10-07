"Wer wird Millionär?"-Kandidatin twerkte mit Katja Krasavice

Bei Wer wird Millionär? geht es in der "3-Millionen-Euro-Woche" aktuell um alles. Eine Kandidatin, die dabei besonders für Aufsehen sorgte, ist Olivia Reichert aus Hamburg. Die junge Frau meisterte die ersten fünf Fragen bei Günther Jauch (69) problemlos und war auf dem besten Weg, sich für das große Finale am Donnerstag zu qualifizieren, wie TV Spielfilm berichtet. Doch dann überraschte der Moderator sie mit einer pikanten Frage: Olivia hatte in der Vergangenheit einen ungewöhnlichen Umweg gewählt, um ihrem Traum von einer Teilnahme bei Let's Dance ein Stück näherzukommen. Sie plauderte aus, dass sie 2023 bei "Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) vor der Jury stand – und nicht nur gesanglich, sondern auch tänzerisch auf sich aufmerksam machte.

Mit einem Twerk-Auftritt sorgte Olivia an der Seite von Katja Krasavice (29) für verblüffte Blicke bei der DSDS-Jury, die aus Dieter Bohlen (71), Pietro Lombardi (33), Leony (28) und Katja bestand. Zwar lobte Dieter sie nicht gerade überschwänglich – "Die größte Sängerin auf diesem Planeten bist du natürlich nicht", lautete sein Urteil –, dennoch schaffte sie es mit "Männer" von Herbert Grönemeyer (69) zumindest bis in den Recall. Bei "Wer wird Millionär?" wurde dieser Moment für Olivia allerdings wieder lebendig: Günther ließ ein Video ihres DSDS-Auftritts im Studio einspielen. Während das Publikum amüsiert reagierte, nahm die Kandidatin die Situation gelassen: "Es hat Spaß gemacht, es wirft aber wahrscheinlich nicht das beste Licht auf mich. Ich bin trotzdem dankbar für die Erfahrung."

Für Olivia lief es diesmal deutlich erfolgreicher: Mit einem Gewinn von 16.000 Euro hat sie sich einen Platz im Finale von Günthers Sonderwoche gesichert, wo am Donnerstag die Chance darauf wartet, den Rekordbetrag von drei Millionen Euro zu erspielen. Ob die Finalistin im spannenden Finale ihren Traumgewinn näher rücken lässt, bleibt nun abzuwarten. Bis dahin bleibt Olivia nicht nur für ihre Tanzkünste, sondern auch für ihren kühlen Kopf in Erinnerung.

RTL / Stefan Gregorowius Olivia Reichert, "Wer wird Millionär?"-Kandidatin

Getty Images Musikerin Katja Krasavice, September 2024

RTL / Stefan Gregorowius Günther Jauch, Moderator