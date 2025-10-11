Alain Wollersheim verrät Strategie als Temptation-Verführer

Alain Wollersheim ist aktuell bei Temptation Island V.I.P. zu sehen – in der Rolle eines Verführers. Der Sohn von Bert Wollersheim (74) soll die Treue der vergebenen Damen auf der Insel der Versuchung auf den Prüfstand stellen. Im Interview mit Promiflash bei "The Ultimate Hype" verrät der Sprössling der Rotlichtlegende, wie er das genau bewerkstelligen möchte. "Meine Strategie war, alles ruhig und langsam angehen zu lassen, weil man darf ja nicht vergessen: Das sind immer noch vergebene Frauen", erzählt er.

Alain gehört also wohl eher zu den zurückhaltenden Verführern – dennoch hat er einen ganz genauen Plan. Was er auf keinen Fall möchte, ist, den Damen zu sehr auf die Pelle zu rücken. "Das ist dann auch zu aufdringlich, wenn die direkt wissen, man will die nur rumkriegen oder so", erklärt er seine Vorgehensweise im Gespräch mit Promiflash. Alain verrät: "Deswegen muss man erst mal eine freundschaftliche Basis aufbauen, und dann kann es zu einer emotionalen Ebene werden."

Bei "Temptation Island V.I.P." spielen die Verführer eine große Rolle – das weiß auch Vanessa Nwattu nur zu gut. Sie wirkte 2022 als Verführerin an der Show mit, in der neuen Staffel ist sie als vergebene Frau an der Seite von Aleks Petrovic (34) zu sehen. Im Gespräch mit Promiflash gibt sie zu, dass der Rollenwechsel nicht ganz einfach ist. "Es ist schon eine komische Situation", erklärt Vanessa und ergänzt, dass die Dynamik dabei eine andere sei: "Als Verführerin bist du einfach nur da, um Spaß, Sonne und ein bisschen auch die Versuchung mitzunehmen."

Imago Alain Wollersheim bei "The Ultimate Hype" 2025

Imago Alain und Bert Wollersheim bei "The Ultimate Hype" 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß "Temptation Island V.I.P."-Verführer Alain Wollersheim