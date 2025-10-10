Alles aus? Temptation-Brenda deutet Trennung von Laurenz an

Brenda Brinkmann und Laurenz Pensch stellen in der aktuellen Staffel von Temptation Island V.I.P. ihre Beziehung auf die Probe. In den vergangenen Wochen ließ Brenda jedoch immer wieder durchblicken, wie die Insel der Versuchung für die beiden möglicherweise geendet haben könnte – und zwar getrennt. Auch jetzt liefert die Villa der Versuchung-Bekanntheit erneut einen Hinweis: In ihrer Instagram-Story teilt sie einen Screenshot ihrer Galerie und schreibt dazu: "Ich sortiere gerade meine Galerie aus und habe mal eben 10.000 Bilder und Videos gelöscht." Unter den gelöschten Fotos befinden sich offenbar auch gemeinsame Aufnahmen mit ihrem Partner, den sie bei Too Hot To Handle: Germany kennenlernte.

Bereits im vergangenen Monat sorgte Brenda mit einer Story für Aufsehen: Sie posierte zusammen mit AYTO VIP-Kandidatin Nelly und hinterließ einen rätselhaften Kommentar: "Ich weiß, du platzt gerade. P.S. Viel Spaß in Bali, du broke ass." Dieser Satz löste sofort Spekulationen aus, vor allem, weil Laurenz nur wenige Tage zuvor angekündigt hatte, nach Bali zu reisen – und zwar gemeinsam mit Calvin Ogara, der ebenfalls bei AYTO VIP zu sehen ist. Ob Brenda mit ihrem Kommentar direkt Laurenz ansprach oder die Spitze eher Calvin galt, ist unklar. Gerüchten zufolge soll es nach den Dreharbeiten auch zwischen Calvin und Nelly eine mögliche Romanze gegeben haben.

Brenda ist jedoch nicht die einzige Kandidatin der Show, deren Beziehungsstatus aktuell für Spekulationen sorgt. In den letzten Wochen gab es ähnliche Gerüchte um Aleks Petrovic (34) und Vanessa Nwattu, die ihre Partnerschaft ebenfalls einer harten Probe in der Realityshow aussetzten. Mit einem provokanten Kleidungsstück in einer Instagram-Story sorgte Vanessa im August für Aufregung. Sie trug ein weißes Top mit der Aufschrift: "Mein Ex ist mein größter Fan." Zudem zeigte sich Aleks sehr vertraut mit einer bestimmten Reality-Dame: Ihm wird eine Affäre mit Emmy Russ (26) nachgesagt, die ihn auch tatkräftig bei der Vorbereitung auf Fame Fighting unterstützte.

RTL / Dustin Leonhard Grieß Brenda Brinkmann und Laurenz Pensch, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL / Dustin Leonhard Grieß Laurenz Pensch und Brenda Brinkmann, "Temptation Island V.I.P."-Kandidaten 2025

RTL Aleks und Vanessa, Kandidaten bei "Temptation Island V.I.P." Staffel 6

