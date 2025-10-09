Fame Fighting bestätigt Ersatzgegner für Daymian Weiß

Der Veranstalter von Fame Fighting hat den neuen Gegner für Daymian Weiß bekanntgegeben. Nachdem Kevin Njie (29) krankheitsbedingt ausfällt, wird Marco Cerullo (36) in den Ring steigen. Dies wurde in einem offiziellen Post auf Instagram bestätigt. Geplant ist das Duell im Cruisergewicht bis 86 Kilogramm. Die beiden Männer haben ihre Bereitschaft, gegeneinander zu kämpfen, öffentlich zur Schau gestellt und bereits in den sozialen Medien gegeneinander gestichelt, was den Spannungsbogen zusätzlich anheizt.

Marco, bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, scheint die überraschende Gelegenheit mit Begeisterung angenommen zu haben. Der Veranstalter erklärte auf Instagram: "Ersatzgegner gefunden! Marco Cerullo vs. Daymian Weiß." Die Entscheidung kommt lediglich kurze Zeit vor dem Event am 18. Oktober, sodass für beide Kontrahenten nur wenig Zeit zur Vorbereitung bleibt. Nichtsdestotrotz lässt der neue Herausforderer in den sozialen Medien keinen Zweifel an seinem Selbstbewusstsein. Ob Marco die körperliche und mentale Herausforderung meistern kann, wird sich im Ring zeigen.

Besonders interessant ist, dass Marco und Daymian schon zuvor mit provokanten Bemerkungen über Instagram aufeinander losgegangen sind. Diese hitzige Vorgeschichte verspricht ein spannungsgeladenes Match. Marcos überraschender Einstieg als Ersatzgegner zeigt nicht nur seine Flexibilität, sondern auch seine Lust auf neue Herausforderungen. Daymian hingegen wird zeigen müssen, wie er sich auf Marco einstellt, nachdem er ursprünglich gegen einen anderen Gegner trainiert hat. In den sozialen Medien fiebern Fans der Reality-Stars bereits aufgeregt dem Aufeinandertreffen der beiden entgegen.

Instagram / daymianweiss Daymian Weiß, "Germany Shore"-Bekanntheit

IMAGO / BOBO Kevin Njie bei Fame Fighting 2 im November 2024

IMAGO / Gartner Marco Cerullo, Realitystar