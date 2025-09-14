Geben Jacob Elordi und Olivia Jade Liebe noch eine Chance?

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) versuchen es noch einmal miteinander. Ein Insider verriet dem Magazin Us Weekly, dass der Schauspieler und der Social-Media-Star nach einer Trennung wieder zueinandergefunden haben sollen. Die beiden, die erstmals 2021 romantisch miteinander in Verbindung gebracht wurden, beschlossen wohl, ihrer Beziehung eine neue Chance zu geben und sich erneut zu daten. Eine klare Definition ihrer Partnerschaft gibt es derzeit jedoch nicht. Laut der Quelle trafen sie sich kürzlich in New York und entschieden, es langsam angehen zu lassen, um herauszufinden, ob ihre Beziehung funktionieren könnte.

Hinter der erneuten Annäherung soll "tiefe, verwurzelte Liebe" stecken, wie der Insider weiter erklärte. Jacob und Olivia Jade, deren Sommer aufgrund einer Trennung offenbar turbulent verlief, haben sich vorgenommen, sich künftig besser abzustimmen und mehr Zeit füreinander zu schaffen, trotz ihrer vollen Terminkalender. Während Jacob aktuell intensiv an seiner Schauspielkarriere arbeitet, teilt Olivia Jade ihre Zeit zwischen Los Angeles und New York auf. Beide wollen diesmal reifer und bewusster mit ihrer Beziehung umgehen und sich nicht unter Druck setzen lassen.

Bereits in der Vergangenheit waren Jacob und Olivia Jade ein häufig diskutiertes Paar. Zuletzt sorgte die Influencerin für Schlagzeilen, als sie den Schauspieler bei der Premiere seines neuen Films "Frankenstein" auf dem Toronto International Film Festival unterstützte. Das Paar zeigte sich damals vertraut, auch wenn es noch keine offiziellen Äußerungen zu ihrem Beziehungsstatus gab. Jacob hielt sich bezüglich seines Privatlebens stets zurück. Auch Olivia Jade, die sich als YouTuberin einen Namen machte, geht sparsam mit Einblicken in ihr Liebesleben um, was ihrer Beziehung zusätzliche Aufmerksamkeit beschert.

Getty Images, IMAGO / Future Image Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

Getty Images Olivia Jade Giannulli, März 2023

Getty Images Jacob Elordi, Februar 2025