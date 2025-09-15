Jacob Elordi und Olivia Jade sollen wieder zusammen sein

Jacob Elordi (28) und Olivia Jade Giannulli (25) sollen wieder ein Paar sein. Der Schauspieler und seine Partnerin, die sich erst im vergangenen Monat getrennt haben sollen, wurden jüngst beim Toronto International Film Festival zusammen gesehen. Augenzeugen berichten, wie Jacob Olivia nach der Premiere seines neuen Films "Frankenstein" begleitete und ihr dabei half, die Schleppe ihres Kleides zu tragen. Bereits vor der Veranstaltung gab es Hinweise auf ihre erneute Annäherung, nachdem Olivia den Euphoria-Star bei diesem wichtigen Anlass unterstützt hatte. "Obwohl sie immer wieder on und off waren, sprechen sie ständig miteinander und sind enge Freunde geblieben", verrät ein Insider gegenüber People.

Die Beziehung der beiden verlief bisher alles andere als geradlinig. Immer wieder gab es Trennungen, Versöhnungen und gemeinsame Momente im Rampenlicht. Freunde und Familie stehen offenbar hinter der Beziehung, der Insider erklärt: "Sie haben denselben Freundeskreis und Olivias Familie mag Jacob sehr." Zuletzt sah man das Paar im Sommer gemeinsam in Italien und bei einem Ausflug mit Olivias Familie. Ihr Commitment füreinander zeigt, dass sie trotz eigener Herausforderungen zueinanderfinden.

Noch vor wenigen Wochen galt das Liebes-Aus der beiden als endgültig. Freunde berichteten damals, dass Olivia nach den anstrengenden Monaten für sich einen Neuanfang suchte und sich spontan dazu entschied, nach Paris zu ziehen. "Olivia brauchte einfach eine Veränderung", erzählte eine Quelle gegenüber Us Weekly. Jacob hingegen reiste nach dem Ende seiner Dreharbeiten in Europa zurück nach Los Angeles. Die Trennung sei einvernehmlich verlaufen, beide hätten gespürt, dass es mit ihnen einfach nicht mehr funktionierte. Fans des Paares dürften sich über ihr Liebes-Comeback dementsprechend freuen.

Collage: Getty Images, IMAGO / Future Image Collage: Jacob Elordi und Olivia Jade Giannulli

IMAGO / Cover-Images Jacob Elordi, Schauspieler

Getty Images Olivia Jade Giannulli, März 2023