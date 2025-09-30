Anabolika? Yasin erhebt Vorwürfe gegen Fame-Fighting-Gegner

Nur noch wenige Wochen bis zum großen Showdown bei Fame Fighting 3: Am 18. Oktober treten die Reality-TV-Stars Aleksandar Petrovic (34) und Yasin Cilingir (34) im Ring gegeneinander an. Doch schon vor dem Duell fliegen verbal die Fetzen. In der Doku-Reihe "Unleashed" teilte Yasin kräftig gegen seinen Konkurrenten aus und erhob schwere Vorwürfe. "Ich weiß nicht mal, ob dieser Mann überhaupt Ehre hat. Er ist vollgepumpt mit Anabolika", erklärte er, ohne ein Blatt vor den Mund zu nehmen. Beweise dafür? Fehlanzeige. Aleks, der sich derzeit in Dubai auf den Kampf vorbereitet, wollte zu den Anschuldigungen keine Stellung nehmen.

Damit bleibt Aleks nicht nur zu den Anabolika-Vorwürfen wortkarg, sondern äußert sich auch nicht zu den Gerüchten um sein Liebesleben. Nachdem Gerüchte aufkamen, seine Beziehung zu Vanessa Nwattu könnte trotz Verlobung beendet sein, heizte die aktuelle "Unleashed"-Folge die Diskussion nur noch weiter an. In einer Szene ist eine blonde Frau an Aleks' Seite zu sehen. Ihr Gesicht bleibt zwar verborgen, doch ein Tattoo, das Reality-TV-Fans angeblich erkannten, löste Gerüchte und wilde Spekulationen aus. Vanessa äußerte sich bisher nicht zu den Vermutungen. Der Fighting-Star lässt also sowohl in sportlicher als auch in privater Hinsicht viele Fragen offen.

Für Aleks ist es nicht das erste Mal, dass er mit Yasin im verbalen Schlagabtausch steht. Zuletzt hatte er selbst betont, dass der bevorstehende Kampf mit Yasin aus einem Mangel an Gegnern entstanden sei. Yasin sei lediglich ein Ersatz für den Ersatz. Dass sich die Situation nun weiter zuspitzt, zeigt, wie emotional das bevorstehende Duell für beide Kämpfer ist. Während Aleks im glamourösen Dubai trainiert, muss Yasin wohl mit provisorischen Bedingungen in einer alten Turnhalle vorliebnehmen. Umso härter dürften die Fäuste fliegen, wenn sich die beiden endlich im Ring begegnen.

Anzeige Anzeige

Collage: Imago, IMAGO / Panama Pictures Collage: Yasin Cilingir und Aleks Petrovic

Anzeige Anzeige

IMAGO / BOBO Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu, November 2024

Anzeige Anzeige

Instagram / yasin__ca Yasin Cilingir, Influencer

Anzeige