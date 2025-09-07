Offiziell: Hier wird neue "The White Lotus"-Staffel gedreht

Das Rätselraten hat ein Ende: Nun steht endlich fest, wo die vierte Staffel von "The White Lotus" spielen wird. Produzent Mike White und HBO haben beschlossen, die vierte Staffel der erfolgreichen Serie in Frankreich zu drehen, wie Deadline berichtet. Nach Hawaii, Sizilien und Thailand soll also ein französischer Ferienort als Kulisse dienen – welcher genau das sein wird, ist bislang noch nicht bekannt.

In jeder Staffel wechseln der Ort des Geschehens sowie fast alle Charaktere, der Schauplatz ist jedoch immer das titelgebende White-Lotus-Hotel. Dieses ist die Serienvariante der Four-Seasons-Hotels – daher gibt es nur begrenzte Möglichkeiten. Ein Haus der luxuriösen Kette steht selbstverständlich in Paris, ein weiteres liegt in Saint-Jean-Cap-Ferrat an der Côte d'Azur. Gleich zwei Four-Seasons-Hotels gibt es hingegen in Megève in den französischen Alpen, nahe des Mont Blancs. Für welches sich Mike und sein Team am Ende entscheiden werden, bleibt abzuwarten.

Seit das Finale von Staffel drei im vergangenen April ausgestrahlt worden war, spekulierten Fans der Erfolgsserie bereits fleißig im Netz, welches Traumziel in der nächsten Staffel gezeigt werden könnte. Eine "The White Lotus"-Geschichte in einem eingeschneiten Chalet in den Bergen stand für viele Fans ganz oben auf der Wunschliste – vielleicht könnte dieser Traum in Megève nun wahr werden. Der Executive Producer David Bernad erwähnte jedoch bereits gegenüber The Guardian, was dagegen spricht: "Mike mag die Kälte nicht."

Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" Staffel drei bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Der Cast von "The White Lotus" Staffel eins im September 2022