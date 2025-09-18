Hier wird die vierte Staffel von "The White Lotus" gedreht

Für die vierte Staffel der Erfolgsserie "The White Lotus" geht es an die Côte d’Azur – zumindest, wenn man die Fans fragt. Erst vor Kurzem hatten HBO und der Produzent Mike White durchsickern lassen, dass sie sich für die neue Staffel auf einen Drehort in Frankreich geeinigt hatten. Da stets in einem Haus der Luxuskette Four Seasons gedreht wird, welches dann in der Show in das fiktive White-Lotus-Hotel verwandelt wird, kamen nur drei verschiedene Orte infrage. Wie Spürnasen auf TikTok jetzt beweisen, ist das Four Seasons Grand-Hôtel du Cap-Ferrat an der Côte d’Azur jedoch verdächtigerweise von November bis März nicht buchbar.

Normalerweise schließt das Hotel nur im Januar und Februar. Die verlängerte Winterpause lässt darauf schließen, dass die Dreharbeiten zu diesem Zeitpunkt dort stattfinden könnten. Schon der Ort des Geschehens für Staffel drei, das Four Seasons auf Ko Samui in Thailand, wurde auf diese Weise frühzeitig von den Fans aufgedeckt. Offiziell bestätigt wurde bislang aber noch nichts – demnach sind auch die übrigen Four-Seasons-Hotels in Frankreich noch im Rennen. Gleich zwei der Häuser gibt es in Megève in den Alpen, eins zudem in der französischen Hauptstadt Paris.

Fans müssen sich also gedulden, bis Showrunner Mike eine Location offiziell bekanntgibt. Feststeht allerdings, das Grand-Hôtel du Cap-Ferrat ist eine Legende unter den Luxushotels. Hier gaben sich schon Winston Churchill (†90) und Elizabeth Taylor (†79) die Ehre – und auch moderne Hollywood-Größen genießen bis heute die Abgeschiedenheit und Eleganz des Anwesens. Die exklusive Lage zwischen Pinienwäldern und dem glitzernden Mittelmeer macht das Resort zum idealen Ort, um die nächste Staffel einer Serie zu inszenieren, die für ihre spektakulären Schauplätze bekannt ist. Nach dem tropischen Thailand in Staffel drei scheint HBO also wieder auf europäischen Glamour zu setzen.

Neben dem Drehort ist auch der Cast noch nicht offiziell bestätigt. Mit wenigen Ausnahmen, darunter Jennifer Coolidge (64) und Natasha Rothwell (44), rotieren die Stars der Serie von Staffel zu Staffel durch. In den vergangenen Ausgaben wirkten schon Schauspieler wie Patrick Schwarzenegger (32), Sydney Sweeney (28) und Theo James (40) mit. Wer an der Hitserie mitwirkt, hat gute Chancen auf eine Nominierung oder sogar eine Trophäe bei den einschlägigen Preisverleihungen. Bei den diesjährigen Emmys, die am Montag verliehen wurden, gingen die Darsteller jedoch allesamt leer aus – trotz insgesamt 23 Nominierungen.

Getty Images Mike White bei der Premiere der dritten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Der Cast der dritten Staffel von "The White Lotus" bei der Premiere in Los Angeles

Getty Images Der Cast der zweiten Staffel von "The White Lotus"

Getty Images Der Cast der ersten Staffel von "The White Lotus" bei den 74. Emmy Awards

