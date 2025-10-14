So anders sah Promi-BB-Star Doreen Dietel vor 25 Jahren aus

Doreen Dietel (51) sorgte bis zu ihrer Rauswahl für ordentlich Gesprächsstoff bei Promi Big Brother. Grund genug, einen Blick auf die Anfänge ihrer Karriere zu werfen: Ein Foto aus dem Jahr 2000 zeigt die Schauspielerin bei einer Filmpremiere, an ihrer Seite Ben Tewaag (49). Zu diesem Zeitpunkt war Doreen Mitte 20 und bereits mit der Branche vertraut, wie Kino.de berichtet. Damals arbeitete sie mit bekannten Größen wie Uschi Glas (81) – der Mutter von Ben – zusammen, mit der sie in "Sylvia: Eine Klasse für sich" vor der Kamera stand.

Doch der Weg von der jungen Schauspielerin bis zu ihren heutigen Auftritten im Reality-TV war kein geradliniger. Seit ihrer Ausbildung an der Schauspiel München spielte Doreen in etlichen Produktionen mit, etwa in beliebten Serien wie "SOKO 5113" und In aller Freundschaft. Größere Bekanntheit erlangte sie 2007 durch ihre Rolle in der BR-Serie "Dahoam is Dahoam". Auch in TV-Shows wie Dschungelcamp und Prominent getrennt zeigte sie sich vielfältig.

Privat ging Doreen in den letzten Jahren jedoch durch viele Höhen und Tiefen. 2019 musste sie den plötzlichen Tod ihres PR-Managers verkraften, während sie gleichzeitig ihre Karriere als Gastronomin am Tegernsee verfolgte. 2022 dann die Diagnose schwarzer Hautkrebs, eine Erfahrung, die sie mit Stärke und Offenheit meisterte. Heute lebt sie mit ihrem Sohn am Tegernsee und geht seit 2023 wieder verliebt durchs Leben – sie ist verlobt. Mit ihrer Teilnahme an "Promi Big Brother" knüpfte sie nun an ihre bunte Karriere in der Unterhaltungsbranche an.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck Doreen Dietel, "Promi Big Brother"-Kandidatin 2025

Anzeige Anzeige

Imago Schauspieler Doreen Dietel und Ben Tewaag, München 2000

Anzeige Anzeige

Dominik Bindl/Getty Images for Turner Broadcasting System Deutschland Doreen Dietel, Tobias Guttenberg und ihr gemeinsamer Sohn 2016