Mini-Ego: Jenny verletzt Sommerhaus-Marvin wegen Penisgröße

Im Sommerhaus der Stars knallt es in Folge sechs zwischen Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart. Auslöser ist eine pikante Frage beim Spiel "Wahrheit oder Pflicht". Neuzugang Pascal Zadow (28) fordert Marvin auf, seine Freundin nach der Größe seines besten Stücks zu befragen. Marvin sträubt sich anfänglich, doch das Thema ist damit bereits ins Rollen gebracht worden. Als Jenny schließlich auf die heikle Frage, ob sein "Zipfel" groß genug sei, mit "Perfekt für mich" antwortet, zündet der Konflikt. Der Realitystar wirkt getroffen, steht auf und verlässt die Runde in Bocholt. "Du hast mich gef*ckt vor allen. Herzlichen Glückwunsch!", ärgert sich Marvin später.

Während Jenny den Satz als Kompliment gemeint haben will, trifft er bei Marvin offenbar einen wunden Punkt. "Schlechter kann man nicht antworten", knurrt er und blockt jedes Gespräch ab: "Baby, ich möchte gerade nicht", sagt er, als Jenny das Missverständnis ausräumen will. Mitspieler Tommy Pedroni (30) liefert dazu die nüchterne Einordnung fürs verletzte Männerherz. "Als Mann ist das nicht unbedingt, was du hören möchtest. Du möchtest so was hören wie: 'Ich hatte noch nie so einen riesigen Zipfel in der Hand.' Und nicht unbedingt ein 'Für mich ist er perfekt'", erklärt er vor laufenden Kameras. Paulina Ljubas (28) setzt am Ende den Strich darunter: "Stell keine Frage, auf die du keine ehrliche Antwort willst", kommentiert die Influencerin.

Schon in den Wochen zuvor hatten Marvin und Jennifer mit reichlich Konflikten zu kämpfen. Ein besonders brisanter Moment sorgte für Aufsehen, als Marvin intime Details aus der Beziehung in die Sommerhaus-Gruppe trug. Er sprach ganz offen über Fotos, auf denen man angeblich alles von Jennifers Körper sehen könne. Für die Influencerin war das zu viel – sie brach in Tränen aus. Doch Marvin kommentierte nur kühl: "Das ist cringe." Später, beim gemeinsamen Ansehen der Szene, waren die alten Wunden wieder spürbar. Marvin zeigte sich reumütig und sagte im Interview mit RTL: "Hätte es nicht erzählen dürfen." Die Entschuldigung, die er bereits ausgesprochen habe, sei laut ihm jedoch im Fernsehen nicht gezeigt worden.

RTL Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars" 2025

RTL Jenny Degenhart im "Sommerhaus der Stars" 2025

Das Sommerhaus der Stars, RTL Jennifer Degenhart und Marvin Kleinen im "Sommerhaus der Stars", 2025