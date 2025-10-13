Julia Roberts flasht im eleganten Hosenanzug bei Premiere

In London strahlten am Samstagabend die Stars auf dem roten Teppich bei der Premiere des neuen Films "After the Hunt". Im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stand Julia Roberts (57), die mit einem eleganten schwarzen Hosenanzug wahrlich alle Blicke auf sich zog. Das Outfit, bestehend aus einer weißen Bluse, perfekt geschnittenen schwarzen Hosen und einer Jacke mit Schulterpolstern, wurde durch schwarze Stiletto-Absätze und eine funkelnde Diamantkette abgerundet. Julia, die an der Seite von Andrew Garfield (42) für den Film vor die Kameras trat, zeigte sich bestens gelaunt. Andrew, ebenfalls stilsicher, trug eine graue Wolljacke kombiniert mit dunklem Hemd und Hose.

Neben den Hauptdarstellern beeindruckte auch der restliche Cast in stilvollen Outfits. Ayo Edebiri (30) zog in einem weißen Seidenkleid sämtliche Blicke auf sich, und Minnie Driver (55) entschied sich für einen weißen Hosenanzug, der durch ein schwarzes Spitzen-Top hervorgehoben wurde. Der Film, der bereits am 10. Oktober in den USA in ausgewählten Kinos gestartet war und ab dem 17. Oktober landesweit zu sehen sein wird, thematisiert eine brisante Geschichte rund um das Leben einer College-Professorin, gespielt von Julia. Spannungen und dunkle Geheimnisse ihrer Vergangenheit stehen im Zentrum der Handlung und versprechen fesselnde Unterhaltung.

Abseits des Rampenlichts widmet Julia sich privat ihrem neuen Alltag. Mit Ehemann Danny Moder (56) hat sie drei Kinder, die inzwischen flügge geworden sind. Über ihr Leben als "Empty Nester" spricht die Schauspielerin immer wieder mit Warmherzigkeit und Witz, wobei sie betont, wie wichtig ihr die Besuche ihrer Kinder sind. In der Vergangenheit verriet sie bereits, wie sehr sie die gemeinsame Zeit mit ihrer Familie schätzt. Dabei bleibt Julia ihrer bodenständigen Art treu, was sie nach wie vor nicht nur als Star, sondern auch als Mensch so sympathisch macht.

Getty Images Julia Roberts bei der Premiere von "After the Hunt", Oktober 2025

Getty Images Andrew Garfield, Julia Roberts und Ayo Edebiri bei der Premiere, Oktober 2025

Getty Images Der Cast von "After the Hunt" bei der Premiere, Oktober 2025