Julia Roberts macht ihrem Ehemann Danny süße Liebeserklärung

Julia Roberts (57) hat in einem Interview mit Entertainment Tonight eine Liebeserklärung an ihren Ehemann Danny Moder (56) gemacht. Auf die Frage ihres Co-Stars Andrew Garfield (42), was sie im Leben besonders glücklich mache, antwortete die Schauspielerin prompt mit einem einzigen Namen: "Danny Moder." Ihre Kollegen amüsierten sich über die ehrliche und spontane Antwort, zu der Julia lachend hinzufügte, dass sich daran nie etwas verändern würde. Auch 23 Jahre nach ihrer Hochzeit scheinen sich die beiden ihre Liebe bewahrt zu haben.

Das Paar, das 2002 nach den gemeinsamen Dreharbeiten zum Film "The Mexican" heiratete, teilt sein privates Glück nur selten mit der Öffentlichkeit. Doch kürzlich wurden Julia und Danny bei einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt strahlend auf dem roten Teppich des Filmfestivals in Venedig gesehen. Dort feierten sie die Premiere ihres neuen Thrillers "After the Hunt", der am 10. Oktober in die Kinos kommt. Zu besonderen Anlässen wie dem Muttertag oder ihrem Hochzeitstag zeigen sie jedoch hin und wieder Einblicke in ihr Familienleben mit den gemeinsamen Kindern Hazel, Phinnaeus und Henry.

Schon früher hatte Julia ihre Verehrung für die Familie betont und in sozialen Medien emotionale Momente geteilt. An ihrem 23. Hochzeitstag postete die "Pretty Woman"-Darstellerin ein romantisches Foto, das ihre gemeinsame Zeit in der Natur symbolisierte. Die intime Geste spiegelte ihr erfülltes Privatleben wider, das sie und Danny auch nach Jahrzehnten ihrer Ehe pflegen. Ihre Liebe zueinander bleibt ein bewundertes Beispiel für Beständigkeit in der oft turbulenten Welt Hollywoods.

Frederick M. Brown/ Getty Images Danny Moder und Julia Roberts

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder im Dezember 2022

Getty Images Julia Roberts und Danny Moder bei den Kennedy Center Honors in Washington D.C. am 04. Dezember 2022