Julia Roberts leidet unter dem Auszug ihres jüngsten Sohnes

Neben ihrer Karriere in Hollywood ist Julia Roberts (57) eine fürsorgliche Mutter von drei Kindern. Zu Gast in der "Late Show" sprach sie nun mit Stephen Colbert (61) darüber, dass ihr jüngster Sohn Henry gerade das Elternhaus verlassen hat. Der Moderator fragte sie scherzhaft: "Musste dein Mann dich jemals im Schlafzimmer deines Kindes finden, wo du langsam im Kreis gelaufen bist und vor dich hin geweint hast?" Die "Pretty Woman"-Bekanntheit gab daraufhin zu, dass sie einige Tränen vergossen habe, doch das Interview nicht direkt mit ihrem "Schluchzen" beginnen wolle.

Julia kann dem Auszug ihrer drei Heranwachsenden allerdings auch Positives abgewinnen. "Es macht wirklich Spaß, ehrlich", stellte sie klar und fügte hinzu: "Ich finde meine Kinder toll. Ich liebe es, mit ihnen zusammen zu sein und Zeit mit ihnen zu verbringen. Glücklicherweise haben wir seit dem Auszug unserer Kinder viel Besuch bekommen." Henry ist gerade einmal 18 Jahre alt, während die Zwillinge Hazel und Phinnaeus im November ihren 21. Geburtstag feiern werden.

Auch mit einer Oscarpreisträgerin als Mutter war die Kindheit von Henry, Hazel und Phinnaeus nicht immer glamourös. Mit ihrem Ehemann Danny, den sie 2002 heiratete, legte Julia immer Wert auf starke Familiengrundsätze. Gegenüber 72 Magazine verriet die 57-Jährige kürzlich, dass sie ihren Sprösslingen erst sehr spät Zugang zu Handys erlaubt habe. "Wir wurden sicherlich als strengere Eltern betrachtet. Nicht, dass wir richtige Gesetze erlassen hätten, aber es gab Regeln, und die galten immer", gab sie zu verstehen.

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Getty Images Julia Roberts, Schauspielerin

Instagram / juliaroberts Julia Roberts und Danny Moder

