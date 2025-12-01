"Aus Bahn geworfen": Kim Virginia legt erneut Netzpause ein

Kim Virginia Grey (30) zieht wieder einmal die Reißleine: Die Reality-TV-Bekanntheit kündigte in einer Instagram-Story eine Auszeit vom Netz an – mitten in einer Phase, in der es zwischen ihr und Nikola Grey (29) kriselt. "Ich muss mir kurz eine Instagram-Pause nehmen und mich zurückziehen...", schrieb Kim. Welches neue Drama sich im Hause Grey anbahnt, verriet die Influencerin – wie schon häufiger in der Vergangenheit – nicht.

Statt ihren treuen Fans eine Erklärung zu liefern, teaserte sie lediglich an: "Das, was ich gerade erfahren habe, hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich melde mich, sobald ich wieder Kraft gesammelt habe." Ob ihre Worte ihrem Ehemann geschuldet sind, der plötzlich aus ihrem Leben verschwunden ist? Nikola packte nur wenige Wochen nach ihrer Las-Vegas-Hochzeit seine Koffer. Währenddessen kümmert sich Kim allein um ihre drei erst kürzlich adoptierten Welpen. Was genau zwischen den beiden vorgefallen ist, klärten die Promis unter Palmen-Teilnehmer ebenfalls nicht auf.

Kim und Nikola machten ihre Beziehung im Herbst 2024 publik. Wenige Monate später verkündeten die Influencer, dass sie ein gemeinsames Baby erwarten. Inmitten zahlreicher Hasskommentare und ungläubiger Reality-TV-Kollegen verlor die Medienpersönlichkeit ihre Tochter jedoch unter tragischen Umständen. Damals trennten sich die Eheleute wegen eines Vorfalls, über den beide bis dato überwiegend Stillschweigen bewahrten. Wenig später wurden Kim und Nikola wieder ein Paar. Wie es aktuell aussieht, ist unklar: Nikola spricht von einer Trennung, seine Ehefrau sieht das hingegen anders.

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, Reality-TV-Bekanntheit

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Instagram / kimvirginiaa Schwangere Kim Virginia und Nikola Glumac