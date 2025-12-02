Ultimatum: Nikola Grey lässt sich nicht unter Druck setzen

Zwischen Kim Virginia Grey (30) und Nikola Grey (29) herrscht Funkstille – und jetzt spricht Nikola selbst über den Stand der Dinge. In einer Fragerunde auf Instagram erklärte der Realitystar, dass Kim ihm ein Ultimatum gestellt habe. Er wolle sich davon aber nicht unter Druck setzen lassen. "Kim hat mir ein Ultimatum gesetzt, aber ich lasse mich nicht unter Druck setzen. Ich habe mich noch nicht gemeldet und mache das dann, wenn es sich richtig anfühlt", schrieb Nikola. Damit macht er klar, wo er aktuell steht und dass er den nächsten Schritt erst setzen will, wenn der Moment für ihn passt.

Mehr Details legte das TV-Sternchen ebenfalls offen. Gerüchte, er sei einfach davongegangen, wies Nikola zurück. "Ich bin nicht einfach so abgehauen! Alles hat seinen Grund – ich hätte auch nicht gedacht, dass alles so kommt", betonte er in der Fragerunde auf Social Media. Wie es zwischen ihm und Kim weitergeht, bleibt damit offen. Fest steht: Die Kommunikation zwischen den Eheleuten ruht, und die Entscheidung, wann Kontakt aufgenommen wird, liegt nach seinen Worten bei ihm und seinem Gefühl. Konkrete Pläne oder einen Zeitrahmen nannte der Realitystar nicht.

Erst vor Kurzem hatte Kim bekannt gegeben, dass sie eine Pause von Social Media einlegen will. In ihrer Story teilte die Influencerin mit: "Ich muss mir kurz eine Instagram-Pause nehmen und mich zurückziehen..." Sie ließ offen, welche Neuigkeit sie so mitgenommen habe. Nur so viel verriet sie: "Das, was ich gerade erfahren habe, hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Ich melde mich, sobald ich wieder Kraft gesammelt habe." Ob sie damit auf den Streit mit ihrem Ehemann anspielte, bleibt weiterhin ein Rätsel.

Anzeige Anzeige

Instagram / nikola_glumac Nikola Glumac, September 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden

Anzeige Anzeige

Instagram / kimvirginiaa Kim Virginia Grey, November 2025