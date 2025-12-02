Nach Auszeit: Nikola Grey spricht wieder persönlich zu Fans

Einen Monat lang war es still auf Nikolas Greys (29) Social-Media-Account. Zwar teilte der Realitystar ab und zu ein schriftliches Update – selbst sprach er aber nicht in die Kamera. Nun meldet er sich das erste Mal persönlich und mit Gesicht zurück. "Hallo, meine Lieben, ich bin wieder da", strahlt er am Meer sitzend in die Kamera: "Ich habe mir diese Auszeit bewusst genommen, ich habe das gebraucht. Ich freue mich jetzt aber wieder, mit euch zu sprechen."

Nikola erzählt, dass er gerade noch in Dubai sei: "Ich muss richtig viele Termine wahrnehmen. Ich bin aber nicht so lange hier, für mich gehts bald zurück in die Kälte. Ich habe zwar keine Lust, aber was muss, das muss." Nach seiner Social-Media-Pause sei es "komisch" für ihn, wieder in die Kamera zu sprechen. Jedoch verspricht er seinen Fans, dass nun wieder "viel mehr" von ihm kommen werde.

In den vergangenen Monaten war Dubai die Heimat des gebürtigen Serben. Dort lebte er gemeinsam mit seiner Ehefrau Kim Virginia (30), der er erst vor wenigen Wochen in Las Vegas das Ja-Wort gab. Das Glück der beiden hielt aber nicht lang. Aufgrund bislang noch nicht bekannter Differenzen verließ Nikola Anfang November Hals über Kopf das gemeinsame Zuhause. Inzwischen hat er wohl wieder eine Wohnung in Deutschland, jedoch gemeinsam mit Kim noch ein Business in Dubai. Wie es mit den beiden weitergehen wird, ist ihren Fans aktuell noch ein großes Rätsel.

Instagram / Nikola Glumac Nikola Glumac, Realitystar

Instagram / nikola_glumac Nikola Grey, Reality-TV-Star

Instagram / kimvirginiaa Nikola Glumac und Kim Virginia mit ihren Hunden