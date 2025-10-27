Sarah-Jane Wollny wehrt sich gegen Laura Blonds Vorwürfe

Nach dem Ende von Promi Big Brother brennt die Luft zwischen Laura Maria Lettgen (30) und Sarah-Jane Wollny (27). Laura erhob in einer Instagram-Story schwere Vorwürfe gegen Sarah-Jane, sie sei illoyal und falsch gewesen. Nun reagiert Sarah-Jane und rechtfertigt sich auf ihrer eigenen Instagram-Seite mit deutlichen Worten: "Du hättest das mit mir persönlich klären können. Du wolltest es nicht, weil du enttäuscht bist, dass ich dich nicht supportet habe. [...] Aber hinterfrag dich doch einfach mal, warum? Weil du negativ über mich gesprochen hast." Diese Lästereien sollen ihr zufolge nicht nur in Einzelinterviews, sondern auch vor der Gruppe stattgefunden haben.

Sarah-Jane macht klar, dass sie von Lauras Verhalten enttäuscht sei. Sie kritisiert besonders, dass Laura angeblich freundlich zu ihr gewesen sei, dann aber schlecht über sie geredet habe: "Das macht man meiner Meinung nach nicht." Dabei betont sie, dass sie während der Show nicht alles mitbekommen und erst durch Berichte ihrer Familie davon erfahren habe. Der Wollnys-Star hielt es zunächst für richtig, ein persönliches Gespräch zu suchen, um den Konflikt privat zu klären. Den Streit öffentlich zu machen, lehnt sie entschieden ab: "Für mich ist es Bullsh*t, so etwas öffentlich zu machen."

Laura äußerte ihre Enttäuschung erst kürzlich in den sozialen Medien. Während sie sich in ihrer Instagram-Story zunächst noch bei den Machern der Show und ihren Favoriten Andrej Mangold (38) und Désirée Nick (69) bedankte, konnte sie die Emotionen gegenüber Sarah-Jane nicht zurückhalten. "Ich dachte, dass unsere Bindung echt ist... Aber wurde eines Besseren belehrt", erklärte die 30-Jährige. Für sie sei es "unverzeihlich", dass sie im Finale keine Rückendeckung bekommen habe. "Das zeigt schon echt viel. Vor allem aber Neid und Missgunst." Die Enttäuschung saß tief, schließlich hätte sie eigenen Angaben zufolge alles getan, um Sarah-Jane zum Sieg zu verhelfen.

Anzeige Anzeige

Joyn / Marc Rehbeck, Joyn / Marc Rehbeck Collage: Sarah-Jane Wollny und Laura Maria Lettgen

Anzeige Anzeige

Joyn Laura Lettgen und Sarah-Jane Wolly bei "Promi Big Brother" 2025

Anzeige Anzeige

Joyn Laura Blond und Sarah-Jane Wollny bei "Promi Big Brother", 2025