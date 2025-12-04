Nicole Kidman jagt Mörder: "Scarpetta" startet auf Prime

Nicole Kidman (58) kehrt mit Hochspannung auf die Bildschirme zurück: Am 11. März feiert die neue Prime-Video-Serie "Scarpetta" Premiere und schickt die Oscar-Preisträgerin als forensische Pathologin Kay Scarpetta auf die Jagd nach einem brutalen Mörder. Die Geschichte führt die Ermittlerin laut TVLine in ihre Heimatstadt, wo sie ihren alten Posten wieder annimmt. An ihrer Seite, und zugleich mittendrin in komplizierten Beziehungen, steht eine prominente Besetzung: Jamie Lee Curtis (67) spielt die Schwester Dorothy, Bobby Cannavale (55) ist als Detective Pete Marino dabei, Simon Baker (56) gibt den FBI-Profiler Benton Wesley, Ariana DeBose (34) verkörpert Nichte Lucy Watson.

Die Serie basiert auf den weltweiten Bestsellern von Patricia Cornwell, deren Kay-Scarpetta-Reihe über 25 Romane umfasst und mehr als 100 Millionen Mal verkauft wurde. Laut offizieller Inhaltsangabe verfolgt Kay kompromisslos die Gerechtigkeit und gerät dabei in berufliche wie private Konflikte, während Geheimnisse das zu zerstören drohen, was sie aufgebaut hat. Erzählt wird in zwei Zeitebenen: Rosy McEwen übernimmt die junge Kay in den 1990er-Jahren, während Nicole in der Gegenwart ermittelt. Hinter den Kulissen verantwortet Liz Sarnoff, bekannt unter anderem für "Barry", als Autorin und Showrunnerin die Adaption. Die düstere Krimihandlung, die forensischen Details und die komplexen Figurenbeziehungen deuten auf eine vielschichtige Serienwelt hin, in der die angespannte Dynamik zwischen Kay und Dorothy eine besondere Rolle spielt.

Privat steht Nicole Kidman seit Jahren für intensive Rollenvorbereitung und familiäre Bodenhaftung. Die Schauspielerin pendelt regelmäßig zwischen Sets und Familienleben. In Interviews spricht sie gerne darüber, wie wichtig ihr Verbundenheit und Routinen sind. Jamie Lee Curtis, die hier als Schwester an ihrer Seite spielt, ist für ihre nahbare Art bekannt. Simon Baker wurde durch "The Mentalist" zum TV-Liebling und pflegt abseits der Kamera die Ruhe Australiens, während Bobby Cannavale oft mit seiner Partnerin in New York gesehen wird. Ariana DeBose machte sich neben Filmen auch mit Bühnenauftritten einen Namen und teilt in sozialen Medien Einblicke in ihren Probenalltag und ihre enge Bindung zu Freunden und Familie. So trifft bei "Scarpetta" eine Truppe aufeinander, die vor und hinter der Kamera spürbar eingespielt wirkt.

Getty Images Nicole Kidman, Schauspielerin

Getty Images Jamie Lee Curtis beim Amazon Upfront 2025 in New York

Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, Mai 2025