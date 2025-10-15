Yasin Cilingir im Ring: Taucht Noch-Ehefrau Samira auf?

Yasin Cilingir (34), bekannt aus diversen Reality-TV-Formaten, und seine Noch-Ehefrau Samira Cilingir befinden sich mitten in der Scheidung. Trotz der schwierigen Phase haben die beiden zwei gemeinsame Kinder, die aktuell vor allem von Samira betreut werden. Yasin bereitet sich gerade intensiv auf seinen anstehenden Kampf beim Fame Fighting am 18. Oktober vor, bei dem er gegen Aleks Petrovic (34) antreten wird. Im Interview mit Promiflash zeigte er sich dabei sehr respektvoll gegenüber Samira und betonte: "Sie übernimmt natürlich den Großteil mit den Kindern. Mein großer Respekt an meine Noch-Ehefrau."

Doch ob Samira ihn an diesem wichtigen Tag unterstützen wird, bleibt weiterhin ungewiss. Yasin erklärte nach der Pressekonferenz, dass er sie nicht gefragt habe, ob sie zu seinem Kampf kommen werde. "Ich gehe davon aus, dass ich allein da sein werde. Ein bisschen traurig, das tut mir schon weh, aber es ist halt so", gab der Reality-Star ehrlich zu. Er zeigte Verständnis dafür, dass es für Samira nicht leicht sei, passende Betreuungspersonen für die Kinder zu finden, um ihn vor Ort zu begleiten.

Samira und Yasin galten lange als ein Paar, das es trotz Reality-TV und öffentlichem Druck schaffte, ihre Partnerschaft erfolgreich zu führen. Doch in den letzten Monaten schien zunehmend klar, dass ihre Ehe vor dem Aus steht. Nachdem sie durch Formate wie Love Island bekannt wurden, bauten beide eine beachtliche Social-Media-Präsenz auf und teilten regelmäßig Einblicke in ihr Leben. Das Wohl der Kinder scheint trotz der Trennung von beiden Seiten oberste Priorität zu haben, was Yasin in seinem Interview immer wieder betonte. Wie sich ihr Verhältnis nach der Scheidung weiterentwickelt, bleibt abzuwarten.

Imago Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen „Fame Fighting 3“

Instagram / yasin_ca Yasin und Samira Cilingir, TV-Bekanntheiten

Imago Yasin Cilingir bei "Das große SAT. Promiboxen" in Köln 2020