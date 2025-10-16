Franziska Apollonia ehrt bei Fame Fighting getöteten Freund

Franziska Apollonia, bekannt aus Temptation Island, tritt am kommenden Samstag bei Fame Fighting gegen Raffaela Caramela in den Ring. Doch ihr Kampf ist mehr als ein sportliches Duell – er ist eine Herzensangelegenheit, wie Bild berichtet. Sie will das Vermächtnis ihres besten Freundes Micha Ovsjannikov ehren, der im August 2023 auf tragische Weise ums Leben kam. Dieser wurde während eines Streits auf einem Volksfest von einem US-Soldaten erstochen. Ein Militärgericht sprach den Angeklagten später frei, was in Deutschland Wut und Enttäuschung auslöste. Die TV-Bekanntheit kämpft nun für sich und in Michas Gedenken. Gegenüber dem Blatt sagte sie: "Ich habe das Gefühl, ich muss jemanden stolz machen."

Ihr verstorbener Freund war leidenschaftlicher Kampfsportler und ein wichtiger Mensch in Franziskas Leben. Die beiden verband eine tiefe Freundschaft und ein gemeinsamer Traum – der Käfigsport. Schon vor Jahren hatte Micha ihr versprochen, sie eines Tages zu trainieren und bei ihrem ersten Kampf an ihrer Seite zu stehen. Doch dazu kam es nicht mehr. Nachdem er ermordet wurde und der Täter ohne Strafe blieb, demonstrierten rund 1000 Menschen vor der Air Base Spangdahlem für Gerechtigkeit. Das Enthüllen seiner Geschichte und die Teilnahme an "Fame Fighting" – all das sieht die ehemalige TV-Verführerin als Weg, die Erinnerung an ihn aufrechtzuerhalten.

Trotz des ernsten und emotionalen Hintergrunds verspricht der Kampf zwischen den beiden Frauen jedoch alles andere als friedlich zu werden. Schon bei der Pressekonferenz in Essen, wenige Tage vor dem großen Event, flogen die verbalen Fäuste. Die Auseinandersetzung eskalierte, als Franziska plötzlich eine Gummipuppe mit dem Gesicht von Verführer Marvin Manson auf die Bühne holte. Raffaela reagierte scharf: "Franzi, du hast es wieder geschafft, alles auf Pen*sse zu lenken. Das ist die perfekte Überleitung", konterte sie und präsentierte ihrer Rivalin ein gerahmtes Foto, auf dem sie mit Raffaelas Ex bei "Temptation Island" knutscht. "Da du nicht aufhörst, über den Kuss mit Jeremy zu reden, kannst du ihn dir gleich an die Wand hängen", legte die Konkurrentin nach.

