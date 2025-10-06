Toxische Männlichkeit? Fans entsetzt von Temptation-Aleks

Die erste Folge der neuen Staffel von Temptation Island V.I.P. ist kaum veröffentlicht, da steht Aleksandar Petrovic (34) bereits im Mittelpunkt einer hitzigen Debatte. Der Reality-TV-Teilnehmer fiel durch herablassende Kommentare über seine Verlobte Vanessa Nwattu auf, die viele Zuschauer sprachlos zurückließen. In der Show erklärte Aleks: "Ich mag es nicht, wenn Vanessa rebellisch ist", und stellte sich ihr gegenüber als den Hauptverantwortlichen in der Beziehung dar. "Du machst es süß. Du machst es hübsch. Aber auf wem basiert das Konstrukt? [...] Wer geht arbeiten? Wer bringt die Kohle nach Hause?" Vanessa hielt zwar teilweise dagegen, blieb dabei aber ruhig – zu ruhig für das Empfinden einiger Zuschauer, die die Äußerungen des selbsternannten "maskulinen Mannes" scharf kritisierten.

Doch anstatt seine Aussagen im Einzelinterview nachträglich abzuschwächen, legte Aleks hier sogar noch nach und bezeichnete seine Partnerin als "bockiges, kleines, zickiges Kind". Auch seine Aussagen zu "traditionellen Werten" in Beziehungen, bei denen die Frau sich um Haushalt und Familie kümmern soll, sorgten für Unmut bei den Fans. Eine Userin schrieb etwa auf Instagram: "Würde mein Partner so eine Aussage treffen, wäre ich direkt weg!" Andere warfen ihm vor, mit seiner Teilnahme an der Show bewusst Spannungen zu schüren, um sich von Vanessa zu distanzieren. Aleks, der von den öffentlichen Reaktionen nun wachgerüttelt zu sein scheint, setzte auf der Plattform direkt zu einer Rechtfertigung an: "Ich sehe mich in der Versorgerrolle und die Frau in der Schöpferrolle. [...] Ein Team unterstützt sich gegenseitig." Seiner Meinung nach ermögliche er es seiner Partnerin, selbst zu entscheiden, ob sie arbeiten wolle oder nicht.

Vanessa selbst scheint der Situation ambivalent gegenüberzustehen. Zwar gibt sie an, mit der Rollenverteilung in ihrer Beziehung zufrieden zu sein, schien aber von Aleks' problematischen Aussagen in der Sendung wenig überrascht. Ob die beiden noch an ihrer Beziehung arbeiten können oder ob Aleks' Auftreten in der Show ihrer Partnerschaft langfristig schaden wird, bleibt abzuwarten. Der Reality-TV-Star war in der Vergangenheit bereits für kontroverse Kommentare in ähnlichen Formaten bekannt, jedoch wird von Insidern gemunkelt, dass er in dieser Staffel von "Temptation Island V.I.P." einen neuen Höhe- oder Tiefpunkt erreichen könnte – je nach Sichtweise.

