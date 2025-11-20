Kourtney Kardashian stillt immer noch Söhnchen Rocky (2)

Kourtney Kardashian (46) hat bei einer Veranstaltung in New York verraten, dass sie ihren zweijährigen Sohn Rocky weiterhin stillt. Die Reality-TV-Ikone sprach bei WWDs "The Catalysts" über ihre Wellness-Marke Lemme und ihre Mutterschaft. Auf die Frage, wie sie als vielbeschäftigte Mutter ihre Energie bezieht, antwortete sie: "Ich stille." Außerdem erklärte Kourtney, dass sie derzeit komplett auf Alkohol und Koffein verzichtet. Gemeinsam mit Geschäftspartner Simon Huck präsentierte sie stolz die Erfolge ihrer Marke und betonte, wie wichtig ihr die Balance zwischen Familie und Beruf sei.

Während des Panels ging sie auch auf ihren Lebensstil und ihre täglichen Rituale ein. Ihre "Non-Negotiables" (Dinge, auf die sie nicht verzichten kann) seien tägliche Spaziergänge, genügend Schlaf und ihre Nahrungsergänzungsmittel. Kourtney gab Einblick in ihre Wellness-Routine, die zahlreiche Produkte ihrer eigenen Marke umfasst, darunter Colostrum und Probiotika. Die Mutter von insgesamt vier Kindern betonte zudem, dass Moderation der Schlüssel zu ihrem Wohlbefinden sei. Schwangerschaftsgerüchte, die aufgrund kürzlicher Social-Media-Spekulationen aufkamen, wies sie entschieden zurück: Veränderungen an ihrem Körper seien vielmehr auf Stillen und ihre Ernährungsgewohnheiten zurückzuführen.

Privat spielt Familie weiterhin eine zentrale Rolle in Kourtneys Leben. Sie teilt Sohn Rocky mit ihrem Ehemann Travis Barker (50), mit dem sie seit Mai 2022 verheiratet ist. Ihre älteren Kinder Mason, Penelope und Reign stammen aus der früheren Beziehung mit Scott Disick (42). In der Veranstaltung erwähnte Kourtney, dass sie und ihre berühmten Geschwister, darunter Kim Kardashian (45), privat selten Geschäftliches besprechen, sich jedoch über gemeinsame Projekte freuen. Letztes Jahr hat sie Kim in eine Marketingkampagne für ihre Marke eingebunden, was beiden Spaß gemacht habe. Kourtneys Reise durch die Mutterschaft zeigt weiterhin, wie sie trotz zahlreicher Verpflichtungen stets Raum für ihre Familie findet.

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian und Baby Rocky kurz nach der Geburt

Instagram / kourtneykardash Kourtney Kardashian, August 2025

Instagram / krisjenner Travis Barker und Baby Rocky, 2023

