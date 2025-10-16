Trotz Fußbruch: Barbara Palvin verzaubert auf dem Laufsteg

Großer Auftritt trotz Schmerzen: Barbara Palvin (32) lief am Mittwochabend bei der legendären Victoria's Secret-Show 2025 in New York über den pinkfarbenen Laufsteg – und das mit einem vier Wochen alten Fußbruch. Bestätigt hat das niemand Geringerer als ihr Ehemann Dylan Sprouse (33), der am pinken Teppich plauderte und der ungarisch geborenen Beauty den Rücken stärkte. "Ich liebe dich, Schatz. Hals- und Beinbruch heute Abend", sagte Dylan zu Moderatorin Zanna Roberts Rassi, bevor er auflöste: "Sie hat sich tatsächlich vor vier Wochen den Fuß gebrochen, also läuft sie heute auf einem halb verheilten Fuß." Während Barbara sich fokussiert auf ihren Walk vorbereitete, feuerte der Schauspieler sie im Getümmel der Kameras an.

Im Interview nannte Dylan seine Frau eine "besonders harte Nuss" und erklärte, er sei trotzdem nervös, vertraue aber auf Adrenalin und Barbaras Coolness. "Sie ist sehr gelassen bei allem", sagte der 33-Jährige und schilderte, wie sie selbst große Momente mit einem "Heute ist eben der Tag" angeht. Im Gespräch mit dem Magazin People zeigte er außerdem ein Detail, das ihm wichtig war: eine gelbe Schleife an seinem Revers, getragen, um auf Endometriose aufmerksam zu machen. Insidern zufolge war das sein "subtiles Geschenk" an Barbara an diesem Abend. Schon im vergangenen Jahr hatte Dylan beim Victoria's-Secret-Comeback für einen viralen Moment gesorgt, als er vom Publikum aus mit Pappaufstellern ihrer Haustiere winkte.

Barbara hatte im August auf Instagram offengelegt, dass sie sich wegen Endometriose einer Operation unterzogen hatte. In dem offenen Post sprach das Model von Jahren mit starken Regelschmerzen, Erschöpfung, sehr starker und unregelmäßiger Blutung und schlaflosen Nächten am Badezimmerboden. Sie schilderte, dass Routineuntersuchungen die Erkrankung nicht sicher erkennen und sie sich deshalb an eine Spezialistin gewandt habe. Drei Monate nach dem ersten Termin folgte der Eingriff, seitdem empfinde sie ihre Zyklen als deutlich erträglicher. Mit ihrem Update ermutigte die Schauspielerin andere Betroffene, bei ähnlichen Symptomen fachärztliche Hilfe zu suchen, und schrieb: Die OP habe ihr "sehr geholfen", sie sei dankbar – und bereit, in ein neues Kapitel zu starten. Dylan zeigte sich am Show-Abend einmal mehr als unterstützender Partner an ihrer Seite.

Getty Images Barbara Palvin backstage beim Victoria’s-Secret-Fashion-Show-Event in New York 2025

Getty Images Dylan Sprouse und Barbara Palvin backstage bei der Victoria’s Secret Fashion Show 2025

