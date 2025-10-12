P. Diddy weinte bei Knast-Telefonat mit jüngster Tochter (2)

P. Diddy (55) musste seiner jüngsten Tochter Love am Telefon erklären, dass er nicht so bald nach Hause zurückkehrt, wie erhofft. Der Rapper erhielt letzte Woche in New York ein Urteil über 50 Monate Haft. Kurz darauf rief er seine Ex Dana Tran an, mit der er die zweijährige Love hat. Laut TMZ wurde die kleine Love dann ans Telefon geholt und fragte ihren Vater, wann sie ihn wiedersehen könne. "Ich vermisse dich, Papa", sagte die Zweijährige, woraufhin Diddy emotional erwiderte: "Ich vermisse dich auch und liebe dich sehr."

Love lebt gemeinsam mit ihrer Mutter Dana in Los Angeles. Für Diddys Anhörung letzte Woche reisten sie nach New York, allerdings blieb Love während des Gerichtstermins im Hotel. Es war nicht das erste Mal, dass die Noch-Zweijährige ohne ihren Vater auskommen musste: Seit Diddys Verhaftung im September 2024 hat er sie nicht mehr persönlich gesehen. Am kommenden Mittwoch feiert Love ihren dritten Geburtstag, und erneut muss der Rapper aus der Ferne gratulieren.

Diddy wartet derzeit darauf, zu erfahren, in welcher Einrichtung er seine Haftstrafe antreten wird. Unterdessen hat der Musiker Schritte unternommen, um eine Verkürzung seiner Gefängniszeit zu erreichen und mit einem Gnadengesuch Präsident Donald Trump (79) kontaktiert. Der vielbeschäftigte Rapper und Unternehmer ist Vater von insgesamt sieben Kindern, darunter Love, die jüngste in seiner Familie. Für Diddy ist die Trennung von seiner Tochter eine besonders harte Belastungsprobe, wie sein emotionales Telefonat deutlich macht. Neben seiner Karriere legt der Musiker großen Wert auf die enge Verbindung zu seinen Kindern.

Getty Images P. Diddy, Musiker

Instagram / diddy P. Diddy und seine Tochter Love

Getty Images P. Diddy im September 2019