Hinter Gittern: P. Diddy gibt Unterricht für Mithäftlinge

Der derzeit inhaftierte P. Diddy (55) hat sich im Gefängnis in Brooklyn einer neuen Aufgabe verschrieben: Er unterrichtet einen Kurs zu Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung für seine Mitinsassen. Das laut People sechs Wochen dauernde Programm namens "Free Game with Diddy" vermittelt Strategien für finanziellen Erfolg und Führungsstärke, gespickt mit Lektionen aus P. Diddys eigener Karriere. Der Star erklärt dabei, wie man mit Rückschlägen umgeht, sich realistische Ziele setzt und Fortschritte erzielt.

Der Kurs, den P. Diddy täglich mehrere Stunden vorbereitet und durchführt, wird von den Teilnehmern und auch von offizieller Seite gelobt. Einige Teilnehmer schilderten in Briefen, dass die Inhalte sie inspiriert hätten, disziplinierter zu sein und sich realistische Ziele zu setzen. Wie People berichtete, schrieb ein Schüler begeistert, dass P. Diddy ihm "Werkzeuge und Wissen gegeben hat, die er vorher nicht hatte". "Exzellenter Kurs, weitermachen!", kommentierte auch ein Berater des einstigen Stars. Laut einem Gerichtsbericht, der für die anstehende Urteilsverkündung vorgelegt wurde, sieht P. Diddy den Kurs als einen seiner bedeutendsten Beiträge an und plant, das Programm künftig auch außerhalb des Gefängnisses auszuweiten.

P. Diddys Engagement hinter Gittern ist eine bemerkenswerte Wendung in einer schwierigen Phase seines Lebens. Zu Beginn seiner Haftzeit wurde der Musiker von Zellengenossen als emotional angeschlagen beschrieben. Sein jetziger Einsatz zeugt von seiner Fähigkeit, Herausforderungen in positive Möglichkeiten umzuwandeln. Der 55-Jährige wartet derzeit auf sein Urteil, nachdem er wegen Nötigung zur Prostitution Anfang Juli schuldig gesprochen wurde.

IMAGO / MediaPunch P. Diddy, Rapper

Getty Images P. Diddy, Musiker

Getty Images P. Diddy im Jahr 1999