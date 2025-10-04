Neue Klage: P. Diddy war wohl in Klub sexuell übergriffig

P. Diddy (55) sieht sich erneut mit schweren Vorwürfen konfrontiert: Eine Frau namens Leiana Ripley hat jetzt Klage gegen den Musiker und Unternehmer eingereicht, in der sie behauptet, 2016 bei einer Feier zu ihrem 20. Geburtstag im Klub Playhouse in Los Angeles von ihm sexuell angegriffen worden zu sein. Wie TMZ aus der Klageschrift zitiert, habe P. Diddy sie dazu aufgefordert, ein von ihm angebotenes Getränk zu konsumieren. Als sie zögerte, soll er sie mit den Worten "Schlam**, ich frage nicht – trink das und halt die Klappe" eingeschüchtert haben. Weiterhin wird ihm vorgeworfen, ihr unter den Rock gefasst und sie gegen ihren Willen penetriert zu haben.

Die Klage wird von dem texanischen Anwalt Tony Buzbee geführt, der bereits in mehreren Fällen sexuelle Übergriffe gegen den Musikproduzenten betreut hat. Laut den Behauptungen in der Klage fühlte sich die Klägerin nach dem Vorfall benommen und benötigte Unterstützung, um in ihr Hotelzimmer zurückzukehren. Am nächsten Morgen habe sie Verletzungen und Blutergüsse festgestellt, die sie dem mutmaßlichen Übergriff zuschreibt. Sie fordert nun Schadensersatz für die erlittenen körperlichen und emotionalen Schäden. P. Diddys Anwälte haben sich bisher nicht öffentlich zu den neuen Anschuldigungen geäußert.

P. Diddy steht seit Jahren im Fokus zahlreicher juristischer Verfahren. Zuletzt wurde er zu einer vierjährigen Haftstrafe verurteilt, nachdem er in einem anderen Fall wegen Nötigung zur Prostitution schuldig gesprochen wurde. Der einstige Rap-Mogul, der durch Hits wie "I'll Be Missing You" bekannt wurde, bleibt damit weiterhin hinter Gittern. Derzeit sitzt er in einer Haftanstalt in Brooklyn, New York, ein, wo er seine Mithäftlinge freiwillig in Unternehmertum und Persönlichkeitsentwicklung unterrichtet.

