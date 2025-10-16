Tara Tabitha verbrennt sich bei "Sommerhaus der Stars"-Dreh

Ein schmerzhaftes Erlebnis für Tara Tabitha (32) bei der aktuellen Folge von Das Sommerhaus der Stars: Während der Challenge "Höhen und Tiefen" erlitt die selbsternannte Reality-Queen Verbrennungen an den Oberschenkeln. Grund war die aufgeheizte Platte, auf der sie sich während des Spiels vor- und zurückbewegen musste – und das in kurzer Hose. Auf Instagram teilte die Österreicherin später mit, dass die Schmerzen "richtig, richtig schlimm" gewesen seien, auch wenn Sanitäter nach dem Vorfall Entwarnung gaben. Mit nur einem richtigen Begriff schnitt Tara gemeinsam mit ihrem Partner Dennis Lodi zudem wenig erfolgreich ab, während Silva Gonzalez (46) und Stefanie Schanzleh sich den Sieg sicherten.

Nach dem Spiel offenbarte Tara die Blessuren, welche trotz der Entwarnung noch für einige Stunden sichtbare rote Flecken hinterließen. Doch was das Spiel so schwierig machte, waren nicht nur die heißen Platten. Besonders die Höhenangst setzte ihr zu, und ihr Freund Dennis bemühte sich, ihr liebevoll beizustehen. Er sprach ihr Mut zu und unterstützte sie in dieser stressigen Situation. Auf Social Media machte Tara ihrer Zuneigung Luft und erklärte rührend: "Musste weinen, wo ich nochmal gesehen habe, wie lieb Dennis zu mir bei dem ‚Spiel in der Höhe‘ war. Ich habe echt den tollsten Mann, er ist so eine Green Flag." Diese Zuwendung half ihr, das Spiel zu bewältigen, auch wenn das Paar letztlich keine gute Leistung ablieferte.

Passend zur aktuellen Zeit im Sommerhaus startet auch bald die neue Realityshow von Tara und Dennis, wie heute.at berichtete. Ab dem 27. Oktober geben die beiden in "Tara & Dennis – Der Hofnarr liebt die Queen" noch privatere Einblicke in ihr gemeinsames Leben in Wien. Kameras begleiten das Paar durch den gemeinsamen Alltag – egal ob beim Möbelaufbau, beim Schnitzelkochkurs oder auf luxuriösen Shopping-Touren. Besonders die Rollenverteilung zwischen der Reality-Darstellerin und dem Stuttgarter sorgt vorab für Aufsehen: Während Dennis lachend behauptet, "die Hosen anzuhaben", stellt Tara klar: "Du entscheidest hier nichts."

RTL Tara Tabitha, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmerin

RTL Dennis Lodi, "Das Sommerhaus der Stars"-Teilnehmer

Instagram / taratabitha Dennis Lodi und Tara Tabitha, August 2025