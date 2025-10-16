Tränenreich: Laura Lettgen entwickelt Gefühle für Maurice

In der 13. Folge Love Island VIP wird es emotional. Laura Maria Lettgen (30) alias Laura Blond denkt seit Maurice Spadas Einzug nur noch an ihn. Eins steht dem Liebesglück der beiden jedoch im Weg: Maurice machte bereits deutlich, dass er kein Fan von Lauras Job als OnlyFans-Creatorin ist. Als die Blondine bemerkt, dass sie sich in ihn verlieben könnte, ist sie den Tränen nahe. "Er ist so toll, was soll ich denn machen?", klagt sie im Einzelinterview.

Laura gibt zu, wie sehr sie das Thema mitnimmt: "Ich bin gerade dabei, dass ich mir denke, ich könnte mich in diesen Mann verlieben und ich heule auch gleich, weil ich so Angst davor habe." Die übrigen Kandidatinnen ermutigen Laura, das Gespräch mit Maurice zu suchen. Im Gespräch unter vier Augen gesteht die Promi Big Brother-Bekanntheit ihrem Crush schließlich, sie sei "von Sekunde eins" an von ihm geflasht gewesen. Maurice tröstet Laura und versichert ihr, dass sie sich nicht verändern muss. "Ja, sie macht OnlyFans und ich mag das nicht, aber nichtsdestotrotz verstehen wir uns gut und man kann sich ja trotzdem ganz normal kennenlernen und schauen, wo die Reise hingeht", gibt er zu bedenken.

Maurice ist erst kürzlich als Granate in die "Love Island VIP"-Villa gezogen. Davor bandelte Laura mit Yannick Syperek an. Im Interview mit Promiflash verriet der einstige Bachelorette-Star, wie er zum Thema OnlyFans steht. "OnlyFans kann jeder nutzen, wenn er oder sie damit den Profit erzielen kann, den er oder sie für angemessen hält", erklärte er und betonte: "Wenn meine Partnerin bereits vor unserer Beziehung dort aktiv war, ist das eine Entscheidung, die ich bewusst akzeptiere. Ich habe damit kein Problem."

RTLZWEI, RTLZWEI Collage: Laura Maria Lettgen, Maurice Spada

RTLZWEI Laura Maria Lettgen, "Love Island VIP"-Kandidatin 2025

RTL ZWEI "Love Island VIP"-Kandidat Yannick Syperek, 2025