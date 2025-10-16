"Hungriger Löwe": So läuft Yasin Cilingirs Kampfvorbereitung

Yasin Cilingir (34) steht vor einem großen Kampf bei Fame Fighting. Am 18. Oktober tritt der Reality-TV-Star gegen Aleksandar Petrovic (34) in den Ring. Im Gespräch mit Promiflash zeigte sich der TV-Star optimistisch und entschlossen. "Meine Vorbereitung läuft ganz gut", verriet er nach einer Pressekonferenz. Unterstützt wird er von einem spezialisierten Team, das ihn auf die Herausforderung vorbereitet. Trotz kleiner Verletzungen, die während des Trainings auftraten, betonte Yasin, dass diese ihn nicht aus der Ruhe brächten. "Ich bin ein hungriger Löwe, der seit fünf Jahren auf den Sieg wartet. Und den hole ich mir jetzt", kündigte er selbstbewusst an.

Er betonte, dass er sich auf Expertise stützt: "In meinem Team habe ich schon ganz gute Spezialisten." Kleinere Blessuren gehören für ihn offenbar dazu, ändern aber nichts am Fokus. "Klar, hier und da gibt es mal ein paar kleine Verletzungen, die einem bisschen so mental den kleinen Kick geben, aber ich lasse mich davon jetzt nicht runterziehen", erklärte er gegenüber Promiflash. Der Kampf gegen Aleks dürfte nicht nur eine Frage von Technik und Taktik werden, sondern auch ein psychologisches Duell. Für Yasin steht fest, dass sein Plan trägt und dass die Arbeit mit den Spezialisten im Team ihm die nötige Sicherheit gibt, um am Kampfabend abzuliefern.

Auch Yasins Ex-Partnerin Samira nahm die aufkommende Aufregung rund um das Spektakel gelassen. Als sie auf Instagram gefragt wurde, ob sie sich Sorgen mache, stellte sie damals klar: "Mache mir keine Gedanken. Er ist erwachsen, es ist seine Entscheidung." Die Trennung der beiden Reality-TV-Stars war da bereits offiziell bekannt. Samira betonte zudem, dass sie trotz des Endes der Beziehung keine schlechten Gefühle gegenüber Yasin habe. "Natürlich wünsche ich ihm, dass er heil da rauskommt", stellte sie klar und verwies darauf, dass es vor allem für ihre Kinder wichtig sei, dass beim Kampf alles gut ausgehe.

Imago Yasin Cilingir bei der Pressekonferenz zum Promi-Boxen „Fame Fighting 3“

Imago Yasin Cilingir und Aleks Petrovic beim Face-off vor ihrem Duell

Instagram / yasin__ca Yasin und Samira Cilingir, Realitystars

